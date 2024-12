Tenis: la llegada de la Copa Davis a Rosario fue la frutilla del postre

Por su parte, los menores disputaron unas 60 fechas a lo largo de la temporada, los tenistas de inserción sumaron puntos en siete competencias de la gira Pro Tour y los más experimentados jugaron de local una de las fechas del Nacional Seniors. Pero eso no es todo, antes de que cierre diciembre se anunció para 2025 la llegada de un Challenger de los de mayor nivel internacional.

El entusiasmo y la emoción de que este 2024 a nivel tenístico no sería un año más para la FST nacieron con la confirmación de la serie por los Qualifiers de Copa Davis entre Argentina y Kazajistán en el Jockey Club de Rosario, gracias a la intervención del capitán del equipo, Guillermo Coria y el apoyo del vicepresidente de la FST, Jorge Sánchez Almeyra. Hecho que fue trascendental para la historia del deporte en la ciudad. “Para el tenis de la región, haber podido organizar con excelencia en Rosario una serie de la Copa Davis, no solo fue un hecho histórico, sino puso a la ciudad en el escenario internacional y la posicionó para seguir siendo anfitriona de grandes eventos”, dijo el presidente de la FST, Jorge Capella y agregó: “Además, fue muy importante para el semillero local, porque una gran cantidad de chicos pudieron ver a sus ídolos, los que siempre veían en televisión. Recordemos, que para aquellos que no pudieron ir los días de los partidos hubo actividades previas junto a los jugadores y muchos de ellos fueron convocados como kids balls, o colaboradores”.