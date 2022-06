TCP: el primer bis del año fue de Otto Fritzler en Concordia

El 6 de marzo Otto Fritzler obtuvo la primera victoria del año, la 2ª en el TCP . Ese domingo, el rosarino Pedro Boero lamentaba un toque con Matías Canapino pero se iba igual con la cima del campeonato. Algunas cosas cambiaron desde entonces y otras no tanto. En Concordia , por la 7ª fecha, el piloto de San Miguel volvió a cruzar primero la bandera a cuadros, mientras que el hermano menor de Canapa perdía la punta a manos del escolta Santiago Alvarez, todo por un toque a Elio Craparo del que fue culpado. Mientras, Pedrito arrancó con un mal sábado pero remontó mucho en la final para alcanzar un 19º lugar que no es del todo malo.

Frtizler se transformó así en el único piloto hasta el momento en el TC Pista en repetir victoria y serán 16 puntos asegurados para empezar la Copa de Plata, si clasifica como todo hace suponer en las próximas tres citas. Hoy está 3º en el campeonato detrás de Alvarez y de Facundo Chapur, los dos anteiores ganadores. Uno se dedicó a seguir al vencedor sin chances prácticamente de inquietarlo salvo en algunos giros cerca del final, mientras que el cordobés fue recargado por no dejarle pista a Lautaro De la Iglesia cuando la peleaban lindo al comienzo y sólo perdió un puesto.

58938.jpg

Leer más: El gaucho Todino

La carrera fue de pocas emociones. En todo caso, las pocas que hubo siempre estuvieron detrás de la punta, con el avance inicial de Tobías Matínez hacia el 3º lugar, que supo defender muy bien sobre Agustín De Brabandere, que como Alvarez con Fritzler, casi nunca lo inquietó. El sanjuanino obtuvo su primer podio en el TCP.

Como el Maquin Parts en el TC, el que se fue ancho de Concordia fue el Moriatis Competicion, ya que no sólo ganó Fritzler, sino que sus otros dos pilotos llegaron en el top ten: Jeremías Olmedo, que también ya ganó en el año, 7º y Gabriel Gandulia 8º, con un Ford flamante.

Y en el fondo, el que más escaló fue Boero. Una mala clasificación lo hizo largar muy atrás en la serie y en la final lo hizo desde el 31º lugar. Avanzó un montón a pura superación y también se benefició con los abandonos para terminar 19º. No fueron muchos los puntos pero salvó varios para mantenerse a salvo en la Copa de Plata. Por supuesto, el piloto rosarino no deberá descuidarse y volver a brillar como en Viedma o Termas para no perder protagonismo.