TC en Posadas: Benvenuti ganó la final con puño de hierro

El sábado de lluvia, la previa con tres series sobre un piso aún húmedo y en el que no había que salirse de la huella, anticipaban una final a pura adrenalina para la 8ª fecha del Turismo Carretera. Los vericuetos de un autódromo distinto, con trepadas, rectas, carrusel y tierra colorada circundante, también vaticinaban un espectáculo para no perderse. Pero nada de eso ocurrió en el Rosamonte de Posadas. Lo principal pasó en las baterías, cuando Juan Cruz Benvenuti ganó la suya y fue tres segundos más rápida que la del poleman Christian Ledesma. Luego en la final, en la partida y en el único relanzamiento, el neuquino prácticamente no le dejó resquicio al recuperado marplatense para alzarse con la victoria obligatoria y avisar que dará pelea con el Torino, para ver si la marca al fin gana un título del TC, algo que se le niega desde hace más de medio siglo.