El defensor Nicolás Tagliafico, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 , se mostró sorprendido por la pasión de los hinchas y contó que los jugadores son “iguales” en el sentimiento. “Qué pasionales somos, los hinchas y nosotros también. Teníamos muchas ganas de disfrutarlo con la gente. En Qatar era una locura el apoyo, sabíamos que teníamos que hacerlo por ellos. Queríamos traer la Copa a la Argentina. Los festejos fueron una locura hermosa, no caigo de ver la gente que vimos”, contó en un medio porteño. Y aseguró que lo sorprendió ser titular en la final.

“Me siento muy feliz, con la salud al límite, pero no me importa nada. Estoy cayendo de a poco, pero cada vez que me ven en la calle noto mucho la emoción y el agradecimiento de la gente”, relató.