Sueño húngaro: tres jóvenes rosarinos competirán en el Mundial Junior de Kickboxing en Budapest

Una de las más grandes adversidades que debieron afrontar fue desde el plano económico, por lo que cada uno de ellos tuvo que juntar dinero para financiar su viaje. “El pago lo hicimos nosotros a pulmón, haciendo rifas, venta de pollos, sorteos y más. Los que nos apoyaron son nuestros familiares, amigos y conocidos cercanos”, remarcó Valentino en diálogo con La Capital, respecto al esfuerzo extra por fuera de los entrenamientos.

Cómo conocieron el kickboxing

Los comienzos en las artes marciales de cada uno de estos tres jóvenes se remontan a sus primeros años de vida, cuando dieron sus primeros pasos en el deporte. “Conocí el deporte a los 4 años porque pasaba siempre por una academia donde hacían taekwondo, después de salir del jardín. Me llamaba la atención y quise probarlo. Después de varios años compitiendo, mis profes me dijeron que probara el kickboxing y me encantó”, señaló Valentino.

Casi sin saberlo, el pequeño Valentino dejó una herencia directa para su hermano menor, Luciano, que se reflejó en él y quiso seguir su mismo camino. “Conocí el deporte a los 2 años y ya quería arrancar, porque mi hermano practicaba. Empecé a practicar a los 4 años”, detalló el menor de los Daverio a La Capital. Dariozzi vivió una experiencia similar a la de Luciano, por lo que aclaró que conoció el kickboxing por su hermano mayor y agregó: “Él me transmitió las ganas de arrancar y yo ya venía con los deportes de contacto”.

Luka Dariozzi kickboxing (1).png Luka Dariozzi competirá en la categoría -63 kilos del Mundial Junior de Kickboxing.

La preparación previa al Mundial

Para llegar al Mundial con las expectativas altas, cada entrenamiento lleva una fuerte exigencia, horas de esfuerzo y dedicación. “Nos preparamos física y mentalmente a través de varias sesiones. Entrenamos unas cuatro horas por día en tres turnos. Tenemos un equipo muy grande con técnicos, nutricionistas, kinesiólogos y preparadores físicos”, explicó Valentino.

El joven destacó la labor de Sebastián Luraschi, Lucio Gianni y Martín Zuliani, quienes fueron sus preparadores y entrenadores durante estos años para alcanzar el más alto nivel de competencia. “Los aspectos que más trabajamos son lo técnico y lo físico. La fuerza y la técnica son claves para no perder la calidad a la hora de hacer un movimiento. Otro aspecto muy importante es el sparring, donde nosotros hacemos guanteo para ganar aire y roce, además de practicar nuevas cosas”, sostuvo.

Altas expectativas

El hermano mayor de los Daverio reconoció que tiene altas expectativas de cara a la competencia, pero que “primero que nada” desea “disfrutar del Mundial” porque será su último torneo como juvenil. No obstante, quiere “llegar a los más arriba del podio y ganar muchísima experiencia”, debido a que “no es algo que se da todos los días”.

Luciano Daverio.png Luciano Daverio tiene tan solo 15 años pero sueña con ser campeón en el Mundial Junior.

Sin temor a la presión, Luciano remarcó que sus expectativas están puestas en “ser campeón mundial”, pero aclaró que más allá de esto intentará “dar todo en la competencia” y “no dejar de luchar” por cumplir sus sueños. A su vez, Dariozzi valoró el “entrenamiento tan exigente” que llevó adelante durante estos meses, por lo que tiene ganas de “sumar experiencia” pero “siempre apuntando a ganar”.

Promesas también del taekwondo

Como ya mencionaron, estos tres jóvenes deportistas son destacados en dos disciplinas. Participaron también del Mundial de taekwondo que se disputó en Finlandia en el 2023. En dicha competencia, Valentino se consagró campeón en la categoría hasta 65 kilos, por lo que ya cuenta con un título mundial. En tanto, Luciano y Luka lograron un tercer puesto en la categoría por equipos y también conocieron lo que es subirse a un podio.

Según detallaron los jóvenes, Valentino sueña con también “ser campeón en la Copa del Mundo que se hará a fin de año”, pero con la mira puesta más allá en su futuro tiene el objetivo de competir en boxeo y MMA, para ser destacado en distintos deportes de combate. Su hermano menor, Luciano, coincidió con el sueño de ampliar sus destrezas, para poder ser “campeón mundial en todos estos deportes”.

Valentino Daverio taekwondo.jpg Valentino Daverio fue campeón del Mundial de taekwondo en Finlandia durante 2023.

De la misma manera, Luka apunta a ser reconocido en ambas disciplinas y poder destacarse dentro de las artes marciales. “A futuro mi sueño es ser campeón mundial de kickboxing y taekwondo, también poder vivir de estos deportes que amo”, indicó Dariozzi.