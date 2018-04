El mediocampista Hernán Bernardello sentenció que Newell's tiene "un plantel corto" con mucha juventud, mientras que "Boca tiene dos equipos", luego de la caída en La Bombonera que dejó al Xeneize a un paso del título.

"No es fácil volver despues de veinte días", sostuvo Bernardello, quien todavía no está físicamente al cien por ciento tras la distensión muscular en el isquiotibial izquierdo. Y destacó sobre su desempeño: "Uno siempre intenta dar lo mejor pero me voy mal por el resultado".

"Todos los jugadores que no están se extrañan siempre. Somos un plantel corto con chicos jóvenes y Boca tiene dos equipos", fue uno de los argumentos a la hora de explicar la caída por 3 a 1 en La Bombonera, aunque también destacó la jerarquía de los jugadores xeneizes y el gran partido de Cristian Pavón.

"Terminaron ganando porque tienen mucha jerarquía", afirmó Bernardello, para señalar que "Pavón demostró que está en otro escalón. Pero además tienen jerarquía en delanteros como Tévez, como Wanchope... si te equivocás es muy difícil con ellos".

Y concluyó: "Hoy Pavón fue desequilibrante y lo pagamos muy caro".