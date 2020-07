Solo quedaron 4 jugadores y el DT Marcelo Vaquero

En el medio de la pandemia y con todos los problemas a cuestas, el fútbol argentino sufrió el cimbronazo como el resto del mundo y que tuvo que parar la pelota. En ese contexto, Central Córdoba no es la excepción, fue afectado por la situación económica y deportiva. Y en el medio de este panorama, el club comunicó que finalizaron los contratos de 18 jugadores en el plantel. Sólo cuatro jugadores tienen contrato hasta el 2021 y son Paulo Killer, Bautista Carrera, Agustín Musso y Juan Lescano.

En virtud de todos los acontecimientos, Ovación dialogó con el presidente Eduardo Bulfoni, el defensor Juan Casini, que ayer se le finalizó el contrato, y el entrenador Marcelo Vaquero, quien seguirá ligado por otra temporada .

“La comisión directiva no paró de trabajar en los últimos meses para estar cerca de los jugadores y al no haber fútbol por la pandemia finalizaron los vínculos contractuales con el club, por lo tanto la mayoría quedó libre ”, sostuvo Eduardo Bulfoni sobre la caducidad de 18 contratos en el plantel charrúa.

El presidente es realista sobre el momento que está atravesando el fútbol argentino y apuntó. “Lo que pasó con esta pandemia es algo único y jamás visto. Nadie se esperaba una situación de esta manera y al no haber actividad todo se complicó en los rubros de la economía y el fútbol no es la excepción. En nuestro caso particular estamos haciendo malabares para afrontar los pagos de los 3 meses que todavía debemos cancelar con el plantel”, señaló Bulfoni.

“Somos realistas y tenemos que acatar que desde ayer finalizaron la mayoría de los contratos en Central Córdoba. Ahora debemos esperar y saber cómo será el regreso del fútbol y ahí nos sentaremos a dialogar nuevamente. Este problema de la pandemia fue inusual, no hubo competencia y todos quedamos libres. La nueva noticia fue de parte de AFA, vamos a cobrar un subsidio por 6 meses” dijo el defensor Juan Casini.

El DT de los charrúas expresó el momento difícil que vive el club.“Se terminaron los contratos del plantel y por lo pronto debemos esperar para saber qué va a pasar con los torneos en AFA. Se vienen meses complicados”, cerró el DT Marcelo Vaquero.