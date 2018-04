Sin un 9 de peso, el incisivo fue Fértoli

Newell's preocupó a Boca, le manejó la pelota en el primer tiempo pero tuvo poco punch. Mucho tuvo que ver la ausencia de Luis Leal y no habrá prueba contrafáctica sobre qué hubiera pasado si el goleador leproso hubiese estado. Héctor Fértoli salvó la ropa en ese aspecto, no así Daniel Opazo, otra de las decisiones del entrenador de última para confirmar el once inicial (además de la acertada de Bernardello) y que no pesó en ningún momento, siendo presa fácil del ex Newell's Vergini y del ex Central Magallán.

El primer remate al arco de peligro fue de Fértoli a los 16', entrando por izquierda tras pase de Bernardello. El zurdazo se fue cruzado, cerca del palo izquierdo de Rossi. Y su segunda intervención fue enseguida del segundo de Boca, que ponía más justicia al desarrollo, cuando recibió el pase de Figueroa y definió al gol eludiendo al arquero xeneize.

Incisivo, movedizo, pese a que volanteó por derecha e izquierda, Fértoli fue el más peligroso de Newell's, mientras Opazo era consumido entre los centrales. Sin que lo asistan, es cierto, el ex Cipolletti fue pura impotencia y pese a ese detalle de soledad, cuando le llegó siempre le rebotó y no pudo siquiera hacer una pared con sus compañeros.

Fértoli había marcado también en el único triunfo de la Superliga de visitante en el Monumental y en la Bombonera cumplió. Opazo tuvo de nuevo otra chance, y como en Curitiba ante Paranaense y en el segundo tiempo ante Talleres cuando Leal dejó la cancha, no aprovechó sus buenas oportunidades. Y si el portugués vuelve a faltar tal vez sería bueno que algún otro de la cantera tenga su chance.