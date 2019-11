Sin pista de los 11

Cocca no dejó entrever todavía cuál será su idea para el partido del domingo ante Central Córdoba. Seguro ya tiene en mente quién será el reemplazante de Fabián Rinaudo (llegó a las cinco amarillas), pero aún no mostró las cartas. Lo que sí parece claro es que Claudio Riaño tiene pocas chances de jugar o al menos de ser titular. En ese caso quien seguiría entre los once sería Sebastián Ribas. El otro cambio cantado es el retorno de Brítez por Colazo.

Ante la baja obligada de Rinaudo, la primera carta que maneja Cocca es la de Emmanuel Ojeda, quien fue titular en el Monumental ante River y entró el pasado lunes contra Aldosivi. Villagra es otra opción, pero el entrenador no lo utilizó en este torneo.

Además, Riaño había trabajado el martes de manera normal pero ayer lo hizo aparte porque decidieron bajarle las cargas. Difícilmente pueda ser tenido en cuenta para jugar desde el arranque. Por eso seguiría Ribas. Brítez ya cumplió una fecha de suspensión y volverá en lugar de Colazo, a quien ayer le hicieron estudios por una molestia en el aductor.