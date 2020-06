Si Cocca siguiera en Central, hoy tendría la base titular

El proyecto futbolístico de aquí en más estará guionado por quien lo lleve a cabo y en ese sentido todos los cañones apuntan a Diego Cocca. El técnico está dispuesto a renovar y la comisión directiva a extenderle el vínculo. Visto de ese modo, el fútbol de Central no sufriría grandes alteraciones cuando la pelota vuelva a rodar, atendiendo a que hasta que eso suceda pueden pasar muchas cosas, entre ellas la venta de algún futbolista que el actual técnico considere esencial y que debe reemplazar por algún otro. El partido ante Colón quedó allá lejos en el tiempo, pero sirve como ejemplo. Suponiendo que Cocca se mantenga al frente del equipo, hoy tendría a todos a disposición. Se hace la excepción de que Rinaudo fue operado y no se sabe cuándo estará al ciento por ciento y, además, la expulsión de Joaquín Laso en ese encuentro.

Es muy probable que se produzca alguna partida por medio de una venta, pero por estos días sólo se habla en términos potenciales. Porque Joaquín Pereyra tenía todo encaminado para partir al fútbol de Portugal y hoy sigue en Arroyito. Porque Jeremías Ledesma, por quien esperan que llegue una oferta que no sólo seduzca sino que obligue a ser considerada de una manera especial, es otro de los que está en vidriera. Y como ese caso se podría hablar de algunos más. Porque si hay algo claro en Central hoy es que no hay jugadores intransferibles.

Todo esto es parte de lo que Cocca posiblemente esté evaluando en medio de la charla con los dirigentes sobre su continuidad. Es que para el técnico no será lo mismo retomar el trabajo con la base que venía manejando que hacerlo después de algún desguace de nombres.

En un escenario ciento por ciento de imaginación, si el próximo fin de semana se reanudara la competencia, Cocca sólo no podría echar mano a Rinaudo, pero por una situación especial, que incluso estaba contemplada de esa forma cuando la actividad funcionaba a pleno. Aquel equipo que cayó en un Gigante vacío contra Colón estaría en condiciones de volver a jugar. Se sabe que Ribas, Riaño, Kevin Gutiérrez y Colazo ya no están, pero en aquella oportunidad ninguno de los cuatro fue titular. Es más, uno que no estuvo y que seguramente tendrá su lugar en la consideración del entrenador es el uruguayo Federico Martínez.

Después, la valoración que haga Cocca (siempre sobre la base de la continuidad del entrenador) respecto de los más chicos será material también de análisis. Es probable que se intenten cambiar ciertas políticas deportivas para que los chicos del club vayan teniendo más lugar, pero no es algo que podrá lograrse de un día para el otro. Si hasta aquí Cocca se manejó con los jugadores más experimentados, y muchos de ellos que él mismo pidió, difícilmente altere esa forma de pensar.

Cocca ya dejó entrever a través de su representante que tiene intenciones de seguir en Central y sabe que si acuerda básicamente desde lo económico no habrá otra cosa que le impida continuar. Si eso ocurre sabrá que, más allá de algunas bajas que pueda o no considerar sensibles, tendrá a disposición la base que venía utilizando.

Acuerdo en puerta con Sporting de Lisboa

Teo2.jpg Teo Gutiérrez vistió la camiseta canalla en 2016 y 2017. Celina Muti Lovera / La Capital

El reinicio de la competencia en Portugal retrasó en parte la negociación con Central por la deuda de 130 mil euros que los canallas mantienen con Sporting de Lisboa por el préstamo de Teófilo Gutiérrez, pero el acuerdo está prácticamente sellado, más allá de que todavía resta lo importante: llevarlo a los papeles.

No trascendieron demasiados detalles sobre de qué manera Central afrontará esa deuda, aunque en principio sería en varias cuotas. Los canallas enviaron la semana pasada una propuesta a los dirigentes lusitanos, quienes se sentaron a analizarla más detenidamente después del partido ante Guimaraes, que fue el primero que el conjunto verdiblanco disputó (el pasado jueves) tras el regreso del fútbol.

La respuesta fue positiva, pero hay algunos pequeños detalles por pulir, que tienen que ver con la forma de pago, ya que el monto es lo único claro. De esta forma es Central ahora el que tiene que analizar esos cambios y dar el acuerdo. De todas formas se estima que no habrá demasiadas objeciones y que el próximo paso será cerrar el acuerdo y, por supuesto, hacerlo efectivo.