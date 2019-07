El fútbol argentino es así de esquizofrénico. Y, obviamente, la AFA tampoco logra escaparles a esos golpes inentendibles. Por ahí debe entenderse que Gerardo Martino llegó a dos finales de Copa América y las perdió por penales ante Chile, pero no continuó siendo el técnico de la selección argentina, dinamitado por las negativas de los clubes para ceder los jugadores para los Juegos Olímpicos de Brasil Río 2016. Mientras que a Lionel Scaloni le alcanzó con apenas obtener un tercer puesto en la reciente Copa América para asegurarse ser el entrenador del seleccionado en las próximas eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Así de patas para arriba está todo. Justamente eso es lo que decidieron el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y César Luis Menotti, el director de selecciones nacionales, en la reunión que mantuvieron el jueves en la sede de calle Viamonte. En dicho encuentro, contrariamente a lo que todo el mundo pensaba, Chiqui y el Flaco acordaron que el DT nacido en Pujato continúe en el cargo más allá de fin de año, fecha en la que finalizaba su vínculo con la AFA. “Era lo que correspondía y hubo acuerdo para que Scaloni siga siendo el técnico más allá de diciembre y dirija en las eliminatorias”, expresó Menotti en contacto con el Diario Popular.

De esta manera, Scaloni no sólo dirigirá al equipo los próximos seis amistosos que están pautados hasta las fechas Fifa de noviembre, sino que conducirá a la selección en las eliminatorias al Mundial (arrancan en marzo) y en la Copa América 2020, que será organizada conjuntamente entre Argentina y Colombia.

“Scaloni es el técnico de la selección argentina. La Copa América terminó de convencer a Chiqui y a Menotti que debe seguir en el cargo”, le confió a Ovación una fuente ligada a las partes intervinientes.

Planteado así el escenario, ahora sí Scaloni no rendirá ninguna prueba en los amistosos que se avecinan. El contrato de Scaloni deberá ser ampliado una vez que esta decisión se ponga a consideración de los integrantes del comité ejecutivo de la AFA y se descuenta que será aprobada. Entonces, si Argentina se clasifica al Mundial de Qatar, el vínculo se extenderá hasta fines de 2022 debido a que el Mundial se disputará entre noviembre y diciembre de 2022.

Ahora bien, el abogado del diablo preguntaría por qué Menotti cambió de pensamiento sobre la continuidad de Scaloni cuando antes y durante la Copa América se había mostrado bastante escéptico con algunas decisiones futbolísticas del entrenador. Hasta llegó a decir públicamente que el proyecto que él ideaba arrancaría tras el torneo en tierras brasileñas. Pero el Flaco, según lo que trascendió de la reunión con Tapia, le dijo a Chiqui que no es “bueno para fortalecer el proyecto de la selección tener que ratificar cada seis meses al entrenador”. A su vez, Menotti observó una enorme evolución de Scaloni con el correr de los partidos en la Copa América. Ni hablar que el Flaco vio con muy buenos ojos que Scaloni esté acompañado por un cuerpo técnico integrado por Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala. Y, como si eso no fuera suficiente para llenar todos los formularios de aprobación, Menotti entiende que si Scaloni no hubiera dado tan buenas señales de conducción en la Copa hubiera sido imposible que recibiera el fuerte respaldo público de los jugadores, con Lionel Messi a la cabeza de todos.

Durante la estadía de la selección argentina en Brasil, Tapia ya le había adelantado a Scaloni que seguiría hasta diciembre, mes en el que vence su contrato. Incluso, antes de la semifinal ante Brasil y con el escándalo montado alrededor del mal uso del VAR, Chiqui ya tenía decidida la continuidad del entrenador. Es que el presidente, quien prácticamente no mantuvo contacto con la prensa durante la Copa América, aprovechó el día a día con los jugadores para semblantearlos y preguntarles sobre cómo veían el trabajo de Scaloni. La respuesta que encontró fue el pulgar para arriba en todas las voces consultadas. Es más, un par de jugadores experimentados le confiaron a Tapia que valoraban mucho la capacidad de reacción que mostró el DT para desactivar la bomba que estuvo a punto de explotar en la previa al partido ante Paraguay por la fase de grupo. Fue cuando Agüero y Messi se molestaron muchísimo con Scaloni porque la prensa se había enterado antes que los propios futbolistas de las modificaciones que pensaba introducir el DT.

Subsanado ese cortocircuito, todo lo que vino después para Scaloni fue sumar porotos para ganarse no sólo la confianza de Tapia y el plantel, sino la credulidad de Menotti, la persona que más desconfianza le generaba.

Pulgar arriba del Flaco

César Luis Menotti confirmó que en la reunión que mantuvo con Tapia se definió que Scaloni continúe como DT en las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022. “Era lo que correspondía”, expresó el Flaco. “Hubo acuerdo para que Scaloni siga en el cargo. La verdad es que encontré una gran predisposición en Tapia para encarar el proyecto de las selecciones nacionales y avanzar claramente en esa dirección”, finalizó.