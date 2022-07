"Es muy difícil explicar esta derrota porque hicimos el mejor partido del torneo"

El DT leproso continuó: “En estos momentos es cuando más tranquilos y donde más convicción tenemos que tener ya que creo que los últimos dos partidos no merecíamos perder. El fútbol es así y no existen los merecimientos. O se gana o se pierde. Nos está tocando un bache donde no podemos conseguir la victoria pero hicimos todo para poder lograrla”.

Sanguinetti, quien evitó hablar de Arboleda, cuando le preguntaron sobre por qué Newell’s tiene en el arco a un chico de 18 años, dijo: “Ahora hablan con el resultado puesto. Después de Racing no tocaron este tema. No le podemos reprochar nada a Herrera. Este es el plantel que tenemos y debemos arreglarnos. No hay muchas posibilidades de incorporar un arquero. Cuando lo quisimos repatriar a Barlasina no se pudo. En diez días Macagno estaría bien y volvería a atajar”, finalizó.