Russo: "Hay que tener la cabeza metida en cada partido"

Miguel Ángel Russo expresó que no debería influir en el inconsciente del jugador que Central esté jugando la Copa Libertadores.

El semblante de Miguel Russo en la conferencia no era el mejor. Si bien el entrenador canalla no es de decir mucho luego de los partidos y sus respuestas son más de compromiso, siempre fue un técnico ganador y haber sumado un solo punto ante Riestra, con un futbolista de más en casi todo el partido y ante su gente, no es algo que lo ponga feliz.