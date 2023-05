No, en Central hay que buscar siempre algo más, pero en lo personal no siento nada especial. A esta altura de mi vida pasé por muchas cosas y no busco ninguna revancha.

>>Leer más: Central sale al ruedo en Copa Argentina

La primera participación se dio cuando Central transitaba los caminos de la segunda categoría del fútbol argentino; la segunda, en 2014, ya en primera división. Esa primera experiencia resultó una participación efímera, con una derrota en primera instancia nada menos que ante Central Córdoba, en el estadio Centenario, de Chaco. Claro, para el canalla su único y gran objetivo era lograr el ascenso, para lo que estaba bastante bien encaminado (marchaba puntero), aunque con un largo trayecto por delante.

JUV UnicaHR.jpg Russo sigue de cerca las instancias del partido en cancha de Instituto, en el debut de Central ante Juventud Unida. Héctor Rio / La Capital

Después llegó lo que fue un recorrido sólido y la primera de las tres finales en forma consecutiva. El periplo se inició, por los 16avos de final, en cancha de Instituto, con el triunfo por 3 a 1 (goles de Franco Niell, Jonás Aguirre y Sebastián Abreu) sobre Juventud Unida de San Luis. Un arranque convincente para tener un plato más sobre la mesa en ese primer semestre tras el retorno a primera.

En la misma cancha llegó el choque por octavos de final frente a Tigre, en el que a Central no le sobró demasiado, pero sí le alcanzó para imponerse por 1 a 0, con gol del uruguayo Abreu.

TigreGDR.jpg Sebastián Abreu mete un soberbio cabezazo y anota el único tanto del partido, con el que Central venció a Tigre en octavos de finall. Gustavo De los Ríos / La Capital

Llegó el turno de los cuartos de final y el rival ya fue de otra envergadura. Se trataba ni más ni menos que del River del Muñeco Gallardo, con el que igualó sin goles en los 90 minutos reglamentarios y al que derrotó 5-4 por la vía de los penales, en el Bicentenario de San Juan. Futbolísticamente no le dio para sellar el pasaporte a semifinales en los 90 minutos, pero pudo controlar al millonario y llevar todo a la instancia de los penales.

La cosa a esa altura ya tenía otro color porque había apenas 180 minutos que separaban a Central de un posible título. Y si las expectativas habían crecido por parte de los hinchas, qué decir después de lo que fue el viaje nuevamente a San Juan para enfrentar al Argentinos Juniors que tenía en sus filas a un tal Juan Román Riquelme. Fue el mejor partido del equipo de Russo en la competencia, en el que se despachó con un 5 a 0 inobjetable.

RiverGDR.jpg Los jugadores de Central celebran el triunfo por penales frente al River del Muñeco Gallardo. Gustavo De los Ríos / La Capital

Una semana separaba esa semifinal con la final, también en San Juan, frente a Huracán, que por ese entonces militaba en la Primera B Nacional. Parecía “el” momento de Central para quebrar ese largo tiempo sin títulos, pero el destino le fue esquivo. Tras un aburrido 0 a 0, en el que Central mostró poco y nada llegó el turno de los penales, instancia en la que el sueño se desvaneció por completo.

Central tuvo todo para ganarlo tranquilo, pero llegaron los remates fallidos de Paulo Ferrari primero y de Mauricio Caranta después para darle vida al Globo. En el uno por uno acertó primero Javier Correa y en el segundo falló el Sapito Encina.

ArgetinosGDR.jpg Miguel Angel y Juan Román. La semifinal de esa copa fue ganada con autoridad por el equipo de Russo. Gustavo De los Ríos / La Capital

En lo que era el cuarto ciclo de Russo en Central, todo indicaba que el DT iba a darse el gusto de dar una vuelta olímpica con el canalla, pero no pudo ser. A los pocos días dejó de ser el entrenador, ya bajo una nueva conducción política, con Raúl Broglia (en la previa del partido comentó cómo iban a ser los festejos en el Gigante algunos días después) a la cabeza.

Russo no siente que deba vivir lo que se avecina como una revancha y no hay porqué no creerle, pero él más que nadie debe recordar que un momento de su vida en Central tuvo la posibilidad de alzar una copa y no pudo, en esta misma Copa Argentina que hoy vuelve a tener como desafío.