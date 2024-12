Rosario se pone en modo waterpolo, con Gimnasia, Provincial y Náutico de representantes

—Acá van a estar los mejores equipos de Sudamérica. Es un evento muy importante para el waterpolo y para toda la ciudad. Es una medida externa que nos sirve mucho a todos. Para Provincial, será la primera vez que va a competir en este tipo de torneo, y estamos con las expectativas de siempre. (Tilatti)

—¿Cómo llegan sus equipos a este campeonato?

—Para GER fue un año distinto a los anteriores. En nuestro club hubo mucho recambio, surgieron muchos chicos que hicieron sus primeras participaciones en el equipo de primera. Eso derivó en una temporada de crecimiento para nosotros. Esos chicos llegan ahora a diciembre con todo un año sobre los hombros de laburo, y creo que eso se va a notar en esta competencia. Ahora todo está más trabajado y más homogéneo, con una conducta más colectiva, más de equipo. Ojalá que se pueda ver en este torneo. (Martino)

—Personalmente, apenas comenzó la Liga de Honor me fui a España a jugar unos meses a un club, y esa experiencia me potenció muchísimo. Ya de nuevo en Argentina, con Provincial pudimos conseguir el título en la Liga de Honor, que tanto veníamos buscando con el club, así que estamos muy contentos con ese objetivo. Ahora tenemos que ratificar lo que hicimos, cumpliendo un buen papel en este Sudamericano. No será algo sencillo. (Tilatti)

—¿Contarán con regresos o refuerzos?

—En GER vuelven Tomás Galimberti y el Zurdo Corsi, que son del club y estaban en Brasil. Además, vendrá un arquero de Moreno, Joaquín Flores, y Carlitos Camnasio, que estaba en GEBA y que también hizo partidos este año en Brasil. Son los dos refuerzos que tendremos para este certamen. Eso marca también que estamos en una época de recambio, que ya no tenemos 6 o 7 jugadores titulares en la selección como era hace un par de años, y que todavía el proceso de evolución de los más chicos necesita tiempo y aún no están para ponerlos en una situación de responsabilidad en el equipo. Por eso salimos a buscar refuerzos para nuestro equipo. (Martino)

—Con Provincial, después de la Liga de Honor, no entrenamos de la misma manera, pero no son excusas. No tendremos refuerzos, y a comparación de la Liga nos faltan dos jugadores titulares (Santiago Rivera y Tomás Giri), que son bajas importantes para el equipo. A eso hay que sumarle que en este momento no estamos en nuestro mejor nivel, pero igual veremos qué pasa. (Tilatti)

—¿Qué objetivos se trazaron para el Sudamericano?

—Nosotros queremos jugar la mayor cantidad de partidos que podamos jugar. La intención nuestra es tratar de llegar a la final. Tomamos este torneo, tan importante y tan exigente, como parte del proceso y del aprendizaje que estamos atravesando. (Martino)

—Siempre, en todos los torneos, con Provincial nos proponemos ser protagonistas. Veremos si lo podemos concretar. Creo que Sesi de Brasil y Gimnasia de Rosario están en un nivel más alto. Iremos a competir, por ahí pasa nuestro desafío en este momento. La intención es tratar de llegar a meternos en el podio. (Tilatti)

Water Font 12173e.jpg Laura Font, de Náutico, también confió las expectativas del club que representan a la ciudad en mujeres.

Náutico, entre las mujeres

Por su parte, Laura Font, de Náutico, también expuso sus sensaciones en la previa de este campeonato. “Este año podemos jugar el Sudamericano porque se realiza en Rosario y eso es mucho más conveniente a nivel económico para nosotras. Muchos otros años tuvimos la chance, pero no fuimos porque se disputaban en otros países, se encarecía y eso dificultaba todo. Yo hace 22 años que juego y es la primera vez que puedo participar. Así que para nosotras será una experiencia única, y la queremos disfrutar a pleno”, contó.

“Náutico es un equipo muy heterogéneo, con chicas muy jóvenes que están iniciándose y dando sus primeros pasos y otras con mucha experiencia, tenemos jugadoras de 15 a 43 años, y en este año trabajamos mucho para ir afirmando nuestra identidad de juego y de equipo”, remarcó.

“Nuestro objetivo en este torneo, y en todos los que participamos, es seguir creciendo y formándonos como equipo, con roles definidos, en los que cada una sepa el papel desde donde puede aportar, tanto las más jóvenes como las que tienen mayor experiencia. Y en esta ocasión nos podremos medir ante rivales muy exigentes que no enfrentamos nunca y no conocemos tanto. Eso es muy bueno para nosotras”, confió Font.

Vienen de todos lados a Rosario

Este campeonato de primera división se disputará, del 3 al 7 de diciembre, en la pileta de Gimnasia del Parque, abarcará equipos masculinos y femeninos, y se desarrollará en jornadas de doble turno. Participarán clubes de Brasil, Colombia, Perú, y México, mientras que Provincial, GER y Náutico, representarán a nuestra ciudad en este trascendental evento deportivo.

Se podrá obtener información a través de las redes de la Federación Rosario de Natación (web rosarionatacion.com, facebook Federación Rosario Natación oficial, y twitter e Instagram FRNatacion), y a través de la cuenta en Instagram de este deporte de GER (@waterpologer)