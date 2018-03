Resignados, eligieron preservar

¿Cuánto jugará? Gabriel Hospital es uno de los jugadores que Sportsmen cuidará. Leonardo Vincenti

El tiempo pasa y no termina de aceitarse la comunicación entre los elencos que disputan competencias superiores y la Rosarina. Hay que destacar que la relación ya no es de choque, sino casi de resignación, por lo que ya las quejas no son subidas de tono y tampoco se generan esos interminables cruces de llamadas y mensajes que fueron la vedette del cierre del 2017.

Es que las tres instituciones involucradas comprendieron que no vale la pena invertir energías en discusiones que no conducirán a ninguna parte y, apenas escucharon la primera negativa amparada en el calendario, optaron por decidir ellos sobre su futuro, así signifique resignar una victoria.

Es que mañana se adelantará la sexta fecha de la Superliga por el receso de Semana Santa (previsto desde el inicio del certamen) y tanto Atalaya como Sportsmen y Talleres de Villa Gobernador Gálvez deberán salir a la cancha a pesar de tener compromisos trascendentales apenas algunas horas después. Ante esta situación, sus tres entrenadores, apoyados por la dirigencia, ya decidieron no utilizar su mayor potencial, es decir cumplir con el reglamento en la confección de la planilla con el límite de mayores y menores, pero encarar los partidos locales con mayoría de suplentes y juveniles.

Por ejemplo, Sportsmen "cuidará" a sus jugadores clave mañana ante Sportivo América porque el jueves visitará a Brown de San Vicente en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Santa Fe, mientras que Talleres debe visitar a Caova mañana y apostará por un mix potenciado por Byron Johnson, ya que apenas un día después jugará por la Liga Provincial en Santa Fe ante Rivadavia.

Algo similar le ocurre a Atalaya, que visitará a Echesortu por la Superliga pero ya decidió que la mayor cantidad de minutos sea de los jugadores menores y de los que no tienen tanto rodaje en el Federal. El viernes se juega el cuarto puesto ante Las Parejas.

Irónicamente, ellos irán por dejar bien parado al básquet local.

