Reparto de goles

Newell's está buscando su mejor perfil ofensivo y el DT leproso Juan Manuel Llop trabaja cada semana para encontrar a los intérpretes indicados. Allanar los caminos al gol es uno de los mayores desafíos que tienen por delante los equipos. Y los rojinegros no son la excepción. Por ahora, en las siete fechas disputadas de la Superliga, los leprosos anotaron apenas cinco goles, con la particularidad de que todavía no repitieron a ningún artillero. Esto refleja que la Lepra tiene los gritos distribuidos equitativamente entre sus futbolistas y que aún no apareció ningún dueño de las redes. Los cinco tantos fueron en el Coloso por lo que Newell's aún no marcó de visitante. Y cuatro gritos tuvieron la firma de los refuerzos.

Esta clarísimo que el equipo del Chocho Llop no tiene un goleador de raza. Ese número nueve definido que sea el encargado de terminar todas las jugadas. Por eso la Lepra para ser efectivo arriba necesita que los jugadores con vocación ofensiva pisen el área rival con asiduidad y se animen a culminar las jugadas rematando al arco.

Hasta acá los artilleros leprosos fueron mutando con el correr de las fechas. En la primera jornada de la Superliga en el empate 1 a 1 ante Unión, el gol rojinegro lo anotó Mauro Guevgeozian, de tiro penal. El armenio es uno de los refuerzos que llegó en el último receso.

En la segunda fecha fue derrota 0-1 con Huracán. Después, por la tercera jornada, en la victoria 2 a 0 ante Olimpo los gritos rojinegros fueron obra del portugués Luis Leal (otra de las incorporaciones) y del juvenil Joaquín Torres. Tal vez ante los bahienses fue la mejor producción leprosa en lo que va del certamen.

El camino del equipo de Llop siguió con la derrota 0-1 ante Lanús, el empate sin goles ante Godoy Cruz y la caída 0-1 con Vélez. En tanto, por la séptima fecha volvió la sonrisa con el triunfo 2 a 1 ante Chacarita en el Parque. Allí anotaron sus primeros goles con la camiseta leprosa Brian Sarmiento y Bruno Bianchi, ambos también caras nuevas en el último parate.

Hasta acá de los jugadores con vocación ofensiva que utilizó Llop fueron Mauro Guevgeozian, Luis Leal, Héctor Fértoli, Enzo Cabrera, Ignacio Huguenet, Daniel Opazo, Mauricio Tevez, Brian Sarmiento, Joaquín Torres y Víctor Figueroa.

Vale destacar que la última vez que la Lepra hizo tan solo 5 goles en las primeras siete fechas del torneo como está pasando en esta Superliga fue en el Apertura 2011 con Javier Torrente como entrenador. En aquella oportunidad en la 1ª fecha jugó contra Estudiantes (L) 0-0, la 2ª ante Argentinos (V) 1-1 (Mauricio Sperduti), la 3ª con Boca (L) 0-1, la 4ª versus Belgrano (V) 3-2 (2 de Ricardo Noir y uno de Víctor Aquino), la 5ª contra Colón (L) 0-0, la 6ª frente a Rafaela (V) 0-0 y 7ª contra Vélez (L) 1-1 (Carmelo Valencia).

En consecuencia, Newell's necesita seguir buscando variantes ofensivas para acrecentar su poder de fuego. Su virtud estará en terminar cada ataque con la mayor cantidad de jugadores posibles en el área de enfrente, ya que no tiene un nueve goleador que sea el imán de todas las asistencias.

Datos: Carlos Durhand