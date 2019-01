"Regreso a un club al que le tengo cariño"

Volvió . Yassogna es una de las nuevas caras del charrúa para jugar en el torneo de la C.

Héctor Rio

"Estoy muy contento porque vuelvo a un club con el que me encariñé mucho y me trató muy bien en la temporada que jugué. Ahora sólo pienso en llegar 10 puntos al reinicio de la Primera C y poder apuntar, junto al plantel, a los puestos de vanguardia en un torneo muy competitivo", sostuvo Cristian Yassogna, el primer refuerzo de Central Córdoba en diálogo con Ovación.

El charrúa comenzó la cuenta regresiva en el armado del equipo comandado por Daniel Teglia. Ayer cerró la contratación del delantero Cristian Yassogna, quien jugó en la temporada 2017/18 en Tablada dirigido por Ariel Cuffaro Russo y marcó 14 tantos.

En el contacto con este medio la flamante incorporación del Matador destacó la buena predisposición de la dirigencia de Sportivo Las Parejas para firmar la cláusula de rescisión del contrato y así poder llegar al charrúa.

"Para jugar en Córdoba mucho tuvo que ver la dirigencia de Sportivo Las Parejas, que a pesar del ofrecimiento de parte del charrúa no era del agrado dejarme volver porque tenía un contrato que cumplir. Por suerte, y gracias a las charlas que mantuve, se decidieron darme la posibilidad de seguir jugando en Córdoba y estoy muy agradecido. Lo familiar también tuvo mucho que ver para el retorno", dijo Yassogna feliz con la vuelta.

El jugador se inició en el baby de Argentina 78, institución de Empalme Graneros. Las inferiores las realizó en Rosario Central, donde jugó hasta la reserva. Después se fue a Buenos Aires para jugar en varios clubes del ascenso y siempre se destacó por su dedicación y vocación goleadora.

En la temporada 2017/18, de la mano de Ariel Cuffaro Russo, se transformó en uno de los pilares en el subcampeonato obtenido con 72 unidades. Después emigró al rojiverde de Las Parejas para disputar el torneo Federal A y la Liga Cañadense y desde ayer es charrúa.

"En la anterior temporada me tocó trabajar con Ariel Cuffaro Russo, un excelente profesional, y en esta ocasión me va dirigir Daniel Teglia, un gran entrenador y un maestro de la vida con todas las palabras. Ahora hay que trabajar y buscar la mejor forma para llegar muy bien al primer partido", señaló ex canalla.