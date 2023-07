Regional del Litoral de rugby: ya están los semifinalistas

La última fecha de la fase regular del Torneo Regional del Litoral de rugby en la previa era para alquilar balcones, porque en tres partidos se definían los dos lugares que faltaban. Pero los que venían 3º y 4º resolvieron bien y no les dieron margen a los otros contendientes que jugaban entre ellos. Estudiantes de Paraná venció categóricamente a Universitario en Rosario, Duendes hizo su parte en Santa Fe ante CRAI y Old Resian no pudo remontar en la última acción todo lo que vino perdiendo en las últimas fechas. A Jockey no le alcanzó tampoco.