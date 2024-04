Quién es Agustín Ignacio Módica, el último grito de Central

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Libertadores/status/1782924305812078975&partner=&hide_thread=false ¡A la italiana!



Agustín tiene un hermano menor. Thyago (con “y” porque así lo quiso la madre) tiene 7 años y está jugando en una escuela de fútbol infantil llamada Academia La Diez. “No es como era Agus, que ya hacía diferencia a esa edad. Está más rumbeado para otro lado. Le gusta la música, pero el Flaco es su ídolo”, cerró Pablo Módica.

El delantero canalla firmó en el club en marzo de 2021. Ese año comenzó jugando en la 5ª de Rosarina donde tuvo como entrenadores a Iván Potepán y Omar Montero sobre fin de año, y jugó algunos partidos en 6ª con Marcelo Trivisonno y Alejandro Fernández Foca. En la liga rosarina ese año hizo 7 goles en 5ª (General Paz (L) 2-0, Provincial (L) 3-0, tres a Mitre de Pérez (V) 5-0 y dos a Morning (L) 4-0). También convirtió tres goles en 6ª a Provincial (L) 5-0.

El debut en la 5ª de AFA

Hasta que llegó el 7 de agosto de 2021 y pudo debutar en 5ª de AFA, cuando Central venció 1 a 0 a Arsenal en Ciudad Deportiva con gol de Octavio Rubarth, actual jugador de Argentino de Rosario. En AFA jugó solo 6 partidos (uno solo de titular). El DT fue Román Raponi, quien dijo: “Siempre mostró mucha predisposición al trabajo, juegue o no juegue y entrenando al ciento por ciento. Un jugador muy responsable, que siempre quiso aprender y tenía mucha competencia con Alejo Veliz, Milton Zanotti, Rubarth y Rodrigo Mosqueda. Nunca bajó los brazos y la peleó mucho. Le ayudó mucho a ser el jugador que es los partidos en la primera local con el Beto Valiente. Es una división importante porque te hace crecer. Nunca hay que dejar de pelearla por más que no se esté en AFA y el de Módica es un ejemplo de ello”.

Fue en 2022 cuando el nombre de Agustín Módica empezó a sonar en el ámbito de la Rosarina. No era para menos. El juvenil, quien debutó en la local con un gol en un partido histórico que Central perdió 6 a 5 con Morning como visitante el 6 de marzo de 2022, hizo 19 goles en los primeras 14 fechas: el mencionado al club de la estrella y luego le hizo dos a Coronel Aguirre (L) 3-0, Paulo VI (V) 2-0, dos a Adiur (L) 3-2, Alianza Sport (V) 3-3, dos a Social Lux (V) 4-2, General Paz (V) 1-2, tres a Juan XXIII (V) 5-1, Unión de Alvarez (V) 3-2, Oriental (L) 2-2, Central Córdoba (V) 3-0 y dos a Newell’s (V) 2-0 en la fecha 14 del Molinas. Como en el segundo semestre de 2022 ya era más tenido en cuenta para jugar en 4ª de AFA y reserva, solo jugó un par de partidos donde llegó a festejar ante Oriental (V) 4-0 y Newell?s (L) 1-2, donde Módica se fue expulsado, en un partido que luego la Rosarina le dio por perdido a ambos equipos por incidentes y declaró desierto el título de campeón.

Las palabras de sus entrenadores en Central

Alberto Valiente fue su entrenador en el Molinas y expresó: “En la primera local cuando comenzamos había 30 jugadores, un número inusual para la categoría. Agustín fue de menor a mayor. Al principio el Flaco se lo veía con buena técnica y presencia, pero había que formarlo y hacerlo un delantero más agresivo. La Rosarina te da eso. Además, lo favoreció mucho el sistema de juego que teníamos, que era con un 9 bien de área y dos extremos. Tratamos de ser un equipo vertical para aprovechar su contundencia. Lo obligaba a que sea una referencia del área, porque se iba mucho para los costados. Lo entendió, empezó a tener confianza y a marcar goles. Se fue afianzando y el equipo se sintió muy cómodo porque Agustín siempre estaba ahí. Es un gran definidor”.

“La primera rueda fue tremendo la cantidad de goles que hizo”, continuó Valiente. “Marcó por duplicado en el clásico ante Newell’s de visitante y después lo perdimos ya que lo subieron a AFA. La Rosarina es distinto a todo, a inferiores de AFA y a la reserva. Al ser Central tenés que ser protagonista y el Flaco siempre entendió esa consigna. Recuerdo que me pidió ser capitán y le dije para ganarse la cinta tenía que tener sacrificio, no solo en los partidos, sino en el día a día. Asumió ese rol y al mes terminó siendo capitán. Estoy muy contento, por ser parte de su proceso y lo disfrutamos mucho el tiempo que lo tuvimos”.

Paralelamente en 2022 disputó 13 partidos en 4ª de AFA (5 de titular y 8 ingresando desde el banco) y le hizo dos goles a Huracán (V) 2-2 y uno a Arsenal (L) 2-0. El entrenador fue Mario Paglialunga, que aportó lo suyo: “Agustín había arrancado en la Rosarina y después pasó a AFA. Físicamente no parece un 9 de área y yo siempre lo jodía mucho con que era muy parecido al delantero inglés Peter Crouch, que jugó dos mundiales e hizo una gran carrera. Flaco, alto y hasta inclusive medio incoordinado para correr”.

Y prosiguió. “Agustín es un pibe ganador. Con la pelota es inteligente y a pesar de su físico la aguanta muy bien. Uno de sus fuertes es el juego aéreo porque cabecea muy bien y es un gran definidor con las dos piernas. Sobre todo es un apasionado del gol. Normalmente en los rebotes siempre está cerca. Tira mucho para adelante. Es un chico que se fortaleció en la primera local y que puede jugar en primera. La local te da ese roce, ese juego diferente donde tiene que ir a chocar con jugadores más grandes en canchas difíciles. Si superás ese obstáculo, si lográs destacarte ahí ya estás preparado”.

Ese año, el 6 de agosto de 2022, Germán Rivarola le dio la posibilidad de estrenarse en reserva ante Tigre (L) 2-0, ingresando en el complemento. En esta división lleva 44 partidos (43 con Pirulo y uno con Matías Lequi) de los cuales actuó desde el inicio en 27 ocasiones e ingresó desde el banco en 17 encuentros.

En reserva lleva la no despreciable suma de 14 goles. Hizo dos en la Liga Profesional 2022 (Barracas Central (V) 3-0 y Atlético Tucumán (L) 2-1); nueve en la Liga Profesional 2023 (Tigre (L) 2-0, Unión (V) 2-4, Independiente (V) 3-0, Vélez (L) 1-4, Defensa y Justicia (V) 3-1, Banfield (L) 4-2, Barracas Central (L) 2-1 y Estudiantes (V) 2-2; y tres en la Copa Liga Profesional 2023 (Talleres (V) 2-3, Gimnasia LP (L) 1-0 y Newell’s (V) 1-1).

Pirulo Rivarola comentó: “Como estaba haciendo muchos goles en la primera local decidimos llevarlo al plantel de reserva donde fue creciendo y ganándose minutos no solo por sus goles sino porque participaba mucho del juego. Puede jugar de espalda para pivotear y se puede generar solo jugadas de gol. Porque cuando tiene espacios, si bien no es veloz, cuando tiene distancia con esas piernas largas que tiene termina siendo un delantero rápido. Teniendo continuidad en primera puede explotar. Sabe escuchar y preocuparse por mejorar. Tiene esa mentalidad de preguntar con una buena cabeza para seguir creciendo”.

La palabra autorizada que no podía faltar es la de José Luis Rodríguez, que lo tuvo interinamente en 4ª. El Puma manifestó: “Es un 9 que me gusta mucho, que le veo condiciones. Hablé bastante con él en algunos momentos y tiene que mejorar la parte física ya que los delanteros tienen que aguantar mucho la pelota de espalda, algo que hace bien, pero con trabajo seguro que lo va a hacer mejor. Además, tiene que trabajar el tema de las descargas cuando sus compañeros vienen de frente. Va muy bien de arriba, es guapo, decidido y le gusta pelear en el área, algo que es fundamental para un centrodelantero. Como tiene mucha técnica le gusta salir del área, pero no lo tendría que hacer tanto. Dio sus primeros pasos y lo está haciendo bien. Hoy la gente reclama por un 9 y él puede hacerlo y pelear el puesto con Martínez Dupuy y Cervera. Es un chico inteligente. Además, conozco al padre, a quien dirigí en Argentino de Rosario. Confío mucho en el Flaco”.

Su debut en la primera de AFA fue el 19 de setiembre de 2023 ante Independiente cuando Miguel Russo lo puso a los 69’ en lugar de Tobías Cervera. Acumula 8 partidos (uno solo de titular ante Douglas Haig en la Copa Argentina) y el martes con su primer gol en el círculo privilegiado cortó una racha de más de 80 años sin que un jugador nacido en Italia marque para Central. El último había sido Ernesto Servolo Pedro Vidal ante Huracán (L) 4 a 0 el 21 de noviembre de 1943.