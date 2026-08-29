Urba Top 14: Atlético del Rosario cayó ante Biei y el panorama empezó a oscurecerse más

En la 20ª fecha del Top 14 Copa Macro, con un try penal sobre la hora, Atlético del Rosario cayó ante Buenos Aires 37-34.

Atlético del Rosario no pudo sostenerse en la senda del triunfo y cosechó una nueva derrota ante Buenos Aires.

En el final, cuando el partido se moría y la 20ª fecha del Top 14 de la Urba, Copa Banco Macro, empezaba a ser historia, a Atlético del Rosario el triunfo se le escurrió como agua entre los dedos. Era vital conseguir un buen resultado para ganar en confianza y en tranquilidad, pero Buenos Aires la peleó hasta el final y con un try penal agónico se impuso 37-34 en el marco de.

El comienzo del partido encontró a Atlético mejor enfocado y capacidad para dañar a su rival, pero con el correr de los minutos, los locales emparejaron el tránsito del encuentro hasta encontrar en la recta final mayor solidez en la construcción de ofensivas ante un plantel rosarino que no fue eficaz en las cercanías del ingoal contrario y le devolvía la posesión.

En el complemento, el equipo rosarino tuvo un arranque arrollador donde anularon a su rival y comenzaron a adueñarse del partido. Sin embargo, el León se recuperó pese a tener un hombre menos y volvió al partido que, al igual que el primer tiempo, estuvo marcado por una paridad inquebrantable, debido a que para ambos equipos significó una actuación trascendental en sus intenciones de continuar en el Top 14 Copa Macro.

La alarma del descenso empieza a sonar en el equipo rosarino porque con este resultado se complicó. Faltan seis fechas para la finalización de la fase regular y el panorama se oscurece, ya que de los seis conjuntos que tiene que enfrentar, cuatro están peleando por un lugar en las semifinales.

Atlético del Rosario quedó en la 10ª ubicación con 34 puntos, pero quienes lo siguen están cada vez más cerca. Champagnat, en el puesto 14 y con 14 puntos en su haber, ya está condenado. Los Matreros, el otro equipo que está en zona roja y ocupa el 13º lugar, está, con 28 puntos, a seis puntos de Plaza. Con su agónica victoria, Buenos Aires escaló un lugar para quedar 12º con 29 puntos, mientras que La Plata, se ubica undécimo con 33 unidades tras su aplastante caída por 71-19 ante el SIC.

Lo que viene

En la próxima fecha, recibirá en el pasaje Gould a Belgrano, en otro duelo de fundadores de la UAR. El equipo de Virrey del Pino cayó este sábado ante Regatas 26-8 y ocupa la octava posición con 47 puntos. Luego enfrentará a SIC (4º, 62 puntos) en Boulogne; a Newman (1º, 85 puntos) en Rosario; a Alumni (3º, 6 puntos) en Tortuguitas; recibirá a Champagnat (14º) y finalizará la fase clasificatoria en Don Torcuato ante Hindú (5º, 61 puntos).

Con este panorama, Atlético ya no puede darse el lujo de dejar puntos por el camino. Tiene que evitar el sube y baja. Para eso necesita reaccionar rápido y dejar de lado tantas intermitencias.

El resto del Top 14

En los restantes partidos, Newman estiró su racha de victorias, en esta oportunidad con un triunfo ante Hindú por 40-20. Además, CASI superó a Los Matreros 50-17, Alumni a Champagnat 48-5 y Los Tilos a CUBA 44-29.