Provenzano, el salvador

Cuando la mano venía torcida, los resultados no se daban y el descenso acechaba por barrio Ludueña, Tiro Federal fue en busca del técnico Mateo Provenzano para hacer frente a las dos últimas fechas de la zona 17 del Federal B. Y el experimentado entrenador no dudó y aceptó la difícil tarea de salvar la categoría. El domingo ante PSM Fútbol, en Puerto San Martín, con tanto de Juan Acevedo, los tirolenses lograron la permanencia.

"Me debía una oportunidad de esta magnitud. Tiro Federal representa mucho en el fútbol nacional y en nuestra ciudad, por eso no dudé en tomar las riendas de un equipo que llegaba golpeado por derrotas. La primera medida fue trabajar principalmente en lo anímico. El grupo entendió a la perfección el mensaje y todos se pusieron a entrenar como si fuese el primer día de temporada. La unión del plantel fue fundamental", sostuvo Provenzano, actual DT de los tigres de Ludueña.

La campaña de Tiro con Fabio Pérez como técnico fue para el olvido. Sobre 16 encuentros que disputó, ganó en 3 oportunidades, empató la misma cantidad y perdió 10 veces. Con estos números el equipo de barrio Ludueña era candidato a descender al Federal C.

La primera prueba para los dirigidos por Provenzano fue en la complicada cancha de PSM Fútbol y con gol del delantero Acevedo, en el complemento, los tigres ganaron un partido difícil y lograron salvar la categoría.

"El equipo mostró mucha personalidad y estuvo concentrado en los 90 minutos. El triunfo fue merecido y todo es mérito del plantel. Ahora vamos a enfrentar a un Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto necesitado en nuestra cancha y vamos por otra victoria", cerró Mateo Provenzano, quien se hizo cargo de Tiro Federal y lo mantuvo en el Federal B.