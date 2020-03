Problema y medio sin Pablo Pérez

No corre. Pablo Pérez quedó afuera. Jugó 3 partidos en su vuelta al club.

Si la semana pasada el problema era el marcador derecho por las ausencias de Angelo Gabrielli y Facundo Nadalín, ahora el inconveniente de Newell’s pasa por el reemplazante de Pablo Pérez, desgarrado en el sóleo derecho, según el parte médico que dio ayer el club. No se informó el tiempo que le demandará la recuperación, pero se perderá el partido contra Godoy Cruz y al menos las dos primeras fechas de la Copa Superliga. Hoy la preocupación gira alrededor del reemplazante para el domingo, debido a la cantidad de volantes del plantel que no se encuentran en óptimas condiciones. Con este panorama sombrío, Denis Rodríguez es uno de las pocos que Frank Kudelka tiene a disposición. Otro es el juvenil Nicolás Castro, que entró unos minutos en la victoria. Y por allí aparece además Jerónimo Cacciabue, aunque la idea es que juegue al menos otro partido más en reserva.

Pablo Pérez salió durante el segundo tiempo del partido con Racing. A los que estaban en el banco les dijo que era un desgarro. Ayer el cuerpo médico del plantel lo confirmó. Esa clase de lesión demanda como mínimo entre dos y tres semanas de recuperación. Por lo tanto, Pablo Pérez, no sólo se perderá el cierre de la Superliga, contra Godoy Cruz en el Coloso. Tampoco jugará en el inicio de la Copa Superliga, una semana después, de visitante frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, y quizás la segunda fecha, ante Patronato en el Parque. Recién volvería a estar en los planes de Kudelka para el enfrentamiento con Gimnasia en el bosque.

La conformación del mediocampo rojinegro ante esta ausencia de Pérez tiene sus inconvenientes. Es que hay varios volantes que no se encuentran en la mejor forma física o en ritmo de competencia. Aníbal Moreno (contusión en el sóleo izquierdo) recién cumplió la primera de las tres semanas de recuperación, según el tiempo estipulado por el cuerpo médico. Y Mauro Formica (pubalgia) recién volvería para la Copa Superliga, tal cual planteó Kudelka.

El parte médico del club detalló ayer que Moreno y Formica “continúan con su recuperación trabajando de forma diferenciada”.

A Jerónimo Cacciabue no se le quiere interrumpir el plan para que agarre ritmo de competencia y confianza jugando en reserva. La intención es que esté listo para la Copa Superliga, aunque

Kudelka dejó abierta una mínima posibilidad de que reaparezca antes frente a una urgencia.

Diezmado en la mitad de cancha por jugadores con distintos problemas musculares, Denis Rodríguez es el volante que Kudelka tiene a mano para ingresar por Pablo Pérez. La semana pasada fue probado durante un entrenamiento cuando no había certeza de quién jugaría en el medio. Finalmente fue al banco de suplentes. Para recibir a Godoy Cruz volvería a estar en carrera para entrar desde el inicio.

Una buena noticia es que Angelo Gabrielli cumplió las tres semanas previstas de recuperación del desgarro en el bíceps femoral derecho, entrenó a la par del grupo y no debería tener inconvenientes de reaparecer contra Godoy Cruz. La semana pasada se planteó la chance de que juegue frente a Racing porque no había otro marcador derecho, a raíz de la distensión en el isquiotibial de Facundo Nadalín. Pero se prefirió no apurar al uruguayo y que el titular sea Matías Orihuela, un “invento”, según lo definió el DT, porque es un lateral izquierdo y encima zurdo. El domingo Gabrielli sería el titular.

Seguirá al límite en la copa

Cuando Pablo Pérez vuelva a jugar, seguirá con nueve amarillas, porque se arrastran las amonestaciones de la Superliga a la Copa Superliga. Por eso se lamentó que no se haya hecho amonestar ante Racing cuando se dio cuenta de que estaba desgarrado. Julián Fernández será el único del plantel que jugará el domingo al borde de la suspensión. Tiene nueve amarillas. Formica también está a un paso de ser suspendido, con 4 amarillas, pero no jugará.