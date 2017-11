Pocrnjic, una de las figuras: "No la pudimos meter que es lo que nos viene faltando"

En los momentos en que el Patrón quiso imponer condiciones, el arquero leproso aguantó el resultado con un par de atajadas muy buenas, como un cabezazo en el primer tiempo a ribas y un remate en el final a Adrián Balboa. "La más difícil fue la última, porque estaba más tapado y fue un remate fuerte pero tuve la posibilidad de sacarla".

El arquero Luciano Pocrnjic hizo un rápida radiografía del empate en cero ante Patronato, en Paraná, al señalar que "no la pudimos meter, que es lo que nos viene faltando", aunque admitió que el punto "sirve para sumar", pero se sinceró y señaló que "la idea era ganar para empezar a acomodarse en la tabla"."Es una lástima, tuvimos una o dos chances de gol por tiempo, el arquero de ellos también tuvo una buena actuación, pero no la pudimos meter que es lo que nos viene faltando cuando jugamos de visitante", sentenció el arquero, que fue una de las figuras del partido.Respecto del hecho de que tuvieron que aguantar el partido tras la expulsión del chico Ferroni, comentó: "Había que aguantarlo, ellos ponían mucha gente en ataque, son un equipo que juega con muchos centros al área y cualquier rebote es peligroso. Pero pudimos mantener el cero. Eso sirve para sumar, pero la idea era ganar y empezar a acomodarse en la tabla. Esperemos que el próximo partido podamos ganar".En el próximo partido la lepra recibe a Belgrano, un partido que en caso de ganar cobraría más relevancia el empate en Paraná. "Sí, de esa manera podría servir, pero veníamos a ganar, a quedar en mitad de tabla, pero no se dio. No es la posición que deseamos estar por la institución que somos, pero de a poco nos vamos a ir acomodando y a sacar esto adelante", subrayó.La igualdad de hoy le permitió cortar la racha de seis derrotas al hilo como visitante, pero no pudo quebrar la de no poder marcar de visitante. "Nos faltó el último toque, tuvimos dos o tres claras, es difícil tener más posibilidades de visitante, pero confío en que tenemos un buen equipo y vamos a estar un poco más arriba".