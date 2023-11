Pelota paleta: Remeros será sede del Argentino Infantil

El deporte de pelota paleta viene teniendo un crecimiento exponencial en todo el país y la ciudad de Rosario no se mantiene ajena a esta realidad. Un dato no menor es que aumentaron la cantidad de jugadores de todos los niveles y edades que comenzaron a practicarlo en los distintos clubes, no solamente de Rosario, sino también de la zona. De esta manera, empezaron a disputarse ligas y torneos locales, de hombres y mujeres, pero también competencias de menores a nivel nacional, como la que se llevará adelante este fin de semana en el Club Remeros Alberdi. Los interesados en asistir podrán hacerlo con entrada libre.