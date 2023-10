Patín: María Belén Leva ganó el bronce, pero es de oro

“Soy una afortunada de poder cumplir muchos de mis sueños”, le decía María Belén Leva a Ovación , el 11 de septiembre pasado. Aquel intercambio de sensaciones se dio en la antesala al Mundial de figuras obligatorias de Friburgo, Alemania. Y se puso en evidencia, una vez más, lo difícil que es costear una carrera en el deporte amateur. El patín artístico no es la excepción. Hubo movidas y diversos tejemanejes para conseguir el sostén económico para que Belén pudiera viajar a Europa. Finalmente sucedió. La joven patinadora rosarina, de apenas 16 años, se dio el lujazo de estar presente en un torneo de enorme magnitud. Por si fuera poco, terminó tercera y llevó la bandera argentina al podio. El árbol del esfuerzo y el sacrificio dio sus frutos.

Estos resultados la clasificaron a otro eslabón grande en la cadena de sueños: el Mundial de figuras obligatorias en Alemania, los pasados 20, 21 y 22 de octubre. Pero Belén no está sola. Su técnica en esta disciplina es Carolina Pogliano . “Trabajan juntas incansablemente y Belén pudo cumplir este gran sueño de llegar a un Mundial. Tuvo un excelente desempeño y obtuvo el bronce, un gran logro para ambas, que nos llena de emoción y orgullo”, contaron desde la familia de la (aún) pequeña patinadora estrella.

La rosarina fue 3ª con 129.100 puntos, a nada de las italianas Sara Dinoi (1ª con 138.000) y Giorgia Fiori (2ª con 128.900). Otras dos argentinas se colaron entre las 10 mejores: Belén Arbeo (7ª) y Valentina Coppa Bessolo (9ª), la destacada campeona Panamericana 2023 en Río Negro, Colombia.

“Participar en estos torneos es una experiencia hermosa, a nivel deportivo y personal, te permite compartir con tus compañeros, conocer gente nueva, diferentes lugares. Soy afortunada de estar cumpliendo muchos sueños. Este deporte me lleva varias horas de entrenamiento y sacrificios, pero no me imagino sin practicarlo, es algo que disfruto y es mi gran pasión”. Belén ganó el bronce, pero es de oro.