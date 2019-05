"Para Vélez es más importante Boca que mi renovación"

El contrato de Heinze con Vélez concluye a fines de junio y desde hace varias semanas que está dentro del escenario velezano, pero se intensificó cuando se mencionó el interés concreto de Newell’s de contratarlo informado por este medio. Por eso en cada conferencia de prensa la consulta sobre lo que tiene pensado hacer aparece dentro de la rutina periodística. Y ayer no fue la excepción. “Si le preguntás hoy al hincha de Vélez qué es lo más importante, te dice el partido de mañana, no mi renovación”, fue la elegante respuesta que entregó el ex defensor para salir una vez más de la situación.