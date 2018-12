Otro deseo azul y amarillo

¿Y querés que gane Boca la Libertadores?

También, porque uno pasó por allí y fue muy importante para mí haberla ganado en el 2007.

¿No te molesta dejar de ser el último DT que ganó una Libertadores con Boca?

No, para nada, no tengo ese egoísmo, al contrario. Además mi nieto Pedro, de seis años, se hizo hincha de Boca y eso que la madre es de Estudiantes y mi yerno de River. El otro día lo llevaron por Caminito y un vendedor tenía fotos de Boca y en una me ve levantando la Libertadores, entonces le dice al señor: "Ese es mi abuelo". El hombre rió incrédulo. Y mi hija le dice: "Es verdad". Ahí nomás le regaló banderas y otras cosas de Boca. Un día me preguntó quién era Riquelme, entonces le mostré varios videos de él, así que ahora lo quiere conocer. Ya quedé con Román que pronto se lo llevo.

Te fue muy bien en Millonarios, con dos títulos. ¿Llega el retiro?

No, qué retiro. Seguiré dirigiendo. Hay propuestas pero estoy tranquilo. Hay cosas de la vida que te cambian las perspectivas, pero mientras mantenga esta pasión seguiré disfrutando del fútbol.

¿Cómo está la salud?

Muy bien, muy bien, gracias a Dios.