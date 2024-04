El 2 de abril de 1982, el mismo día en que en horas de la madrugada se recuperaron las Islas Malvinas , hubo un partido de fútbol de primera división. Por la noche, Central Norte de Salta y Mariano Moreno de Junín abrieron la 9ª fecha del torneo Nacional. El resto de los encuentros se jugaron el fin de semana. Oscar Rubiola fue uno de los protagonistas de ese encuentro disputado en la cancha de Gimnasia y Tiro, donde Central Norte hacía de local, mientras todo un país se iba enterando poco a poco del desembarco en Malvinas. O no tanto, según cuenta el exfutbolista nacido en San Nicolás y que fue campeón con Rosario Central en el Nacional 1973: “En Salta no teníamos comunicación de nada y el jugador vivía en una burbuja. No se hablaba de lo que pasaba en Malvinas”.

A 42 años de un hecho que marcó un antes y un después en la historia argentina y que hoy se conmemora como el Día del Veterano y los Caídos en la guerra de Malvinas, Rubiola no recuerda tanto el partido en sí, ni de la victoria de Central Norte por 1 a 0 con un gol de Jorge Hairala (32’), “un número nueve muy fuerte que estropeó una vez a un jugador de Gimnasia y Tiro de Salta, (Máximo) Padilla, que no volvió a jugar más”. En cambio, tiene presente que no llegaban tantas noticias sobre lo que ocurría en Malvinas.

“Nos enteramos que desembarcaron en Malvinas y no mucho más” , cuenta el futbolista, titular esa noche en el conjunto salteño, junto al arquero Oscar Vijande, el volante Arsenio Benítez y el delantero Jorge Armando Sanabria, entre los más reconocidos por haber jugado en diferentes clubes de primera. En Central Norte, Rubiola actuaba de volante derecho, tras iniciar su carrera como atacante.

No se hablaba de las Islas Malvinas

“En Salta no teníamos comunicación de nada. La información era poca, más en el norte. Lo único que había era la radio. Y un solo canal, con transmisión a ciertas horas”, comenta Rubiola, antes de agregar que con el paso de los días se fueron interiorizando un poco más de lo que sucedía en Malvinas, aunque las noticias eran distorsionadas por la política comunicacional de la dictadura militar. “Pasaban algunas informaciones, de que derribábamos aviones. Tenía una radio Noblex y, como estábamos cerca de Chile, escuchaba que haya nos mataban, que estábamos perdiendo la guerra. Claro, pensaba, estos chilenos no nos quieren y por eso dicen eso. El otro tema es que el jugador vivía en una burbuja. No se hablaba de lo que pasaba en Malvinas”, comenta.

“El jugador entrenaba y vivía pura y exclusivamente para el fútbol. Hoy pasa lo mismo. Entre mis compañeros no hablábamos de Malvinas. Aparte era la época de los militares y había temas que eran tabú, de los que no se podía de hablar, y entonces no te metías. Los futbolistas vivíamos en un jarrón y por eso no sabíamos lo que pasaba”, sostiene Rubiola, quien una vez que se retiró del fútbol, ingresó a trabajar en Siderar de San Nicolás, donde trabajó 30 años hasta que se jubiló.

La donación de una cadenita de oro

Pese a que no estaba interiorizado de los pormenores del conficto bélico con Gran Bretaña durante su estadía en Salta, cuenta la ocasión en la que participó de una donación para los combatientes de Malvinas. “Ví a la gente alborotada cuando pasó por la calle un camión llevando una Virgen en una caja de vidrio, recolectando dinero o lo que quisiera donar. Me saqué una cadenita de oro y se las di. Había gente que daba hasta lo que no tenía”, recuerda.

“Con el tiempo me fui dando cuenta de lo que había pasado. Como será que no hace tanto me enteré que un técnico mío fue un genocida, el ayudante de campo de Don Angel Zof cuando estuve con ellos en Atlético Ledesma (el condenado Juan Cruz Kairuz)”, dice.

“Me fui de pibe de San Nicolás, a los 14 años. Me llevó Griguol a Rosario. Por eso no lo recuerdo tanto, pero enfrente de mi casa vivía (Soriano) Sotelo, que murió en el General Belgrano (crucero bombardeado por un submarino inglés fuera de la zona de exclusión)”, rememora Rubiola, a los 69 años, sobre otro de los hechos dolorosos que dejó la guerra de Malvinas.

El anuncio del partido en La Capital

“Adelantan hoy un cotejo del Nacional” fue el título del anuncio del partido entre Central Norte y Mariano Moreno publicado en la edición del 2 de abril de 1982 del diario La Capital. Un enfrentamiento que “ha despertado un singular interés”, según se publicó ese día, correspondiente a la zona C, que también integraba Rosario Central. En la formación de Central Norte se confirmó la presencia de Oscar Rubiola, habitual titular en el equipo que conducía Roberto Gonzalo y que en ese torneo anotaría un recordado gol, el de la victoria frente a Boca por 2 a 1 en Salta.

image - 2024-04-01T194311.755.png El anuncio del partido entre Central Norte y Mariano Moreno, en la edición del 2 de junio de 1982 del diario La Capital.

En el partido que abrió la 9ª fecha, Rubiola fue reemplazado en la segunda etapa, mientras que otro exCentral, el volante Norberto Rosetti, ya fallecido, estuvo entre los once de Mariano Moreno, cuyo entrenador fue Héctor Silva.

En ese zona, Central Norte finalizó el torneo penúltimo y Mariano Moreno último entre ocho clubes, clasificando Estudiantes y Talleres a los cuartos de final por ser primero y segundo, respectivamente. Central culminó 3º.

Rubiola continuó unos años más en el fútbol, tras su paso por Rosario Central (1973-1975), Atlético Ledesma (1976-77 y 1979), Atlético Tucumán (1978), Central Norte de Salta (1980-1982). Jugó en Villa Dálmine (1983) y se retiró en Argentino Oeste de San Nicolás (1984-1985).