Martín Mustachi se refirió a la obligación que tiene el charrúa en el nuevo torneo de la Primera C, qué dará 4 ascensos a la Primera B

“El ascenso es el único objetivo que tiene el plantel de Central Córdoba en esta temporada y más con los cuatro cupos que otorga la categoría. Desde que arrancamos la pretemporada no paramos de entrenar y nos exigimos al máximo para llegar de la mejor manera al debut ante San Martín de Burzaco en nuestra cancha”, confió Martín Mustachi, uno de los referentes del equipo comandado por José Vizcarra.

Mustachi664.jpg Gitano a full. El mediocampista viene realizando una exigente pretemporada de cara al 28 de enero.

“Estamos muy bien en todo sentido y realizando una pretemporada impecable. Las sensaciones son muy buenas de cara a un año donde debemos ser protagonistas. En ese contexto llegaron varios jugadores para disputar un torneo que será por demás competitivo y a la vez muy duro. Se viene un proceso de adaptación para todos para llegar muy bien a la competencia” dijo el mediocampista charrúa.

Mustachi6.jpg Charrúas de ley. Martín Mustachi y el Bocha Forgues se reencontraron en el arranque de la pretemporada.

Mustachi se refirió también a las charlas que tuvo con Vizcarra.“Con el Chino tenemos mucho diálogo, y eso es bueno, él sabe que me puedo adaptar tranquilamente a hacer el trabajo de 5 adelantado, en un formato de un 4-4-2, o de interno en el 5-3-2 que venimos probando en la pretemporada. La idea es que el equipo se adapte a todo lo que nos pida el entrenador y hay material de sobra para poder lograrlo”, dijo.

Mustachi3jpg.jpg Padre e hijo. El Gitano se muestra muy feliz con su hijo en el césped del Gabino Sosa.

Por su parte Martín Mustachi habló del sentido de pertenencia.“Vestir la camiseta del charrúa es lo más lindo que me pasó y que mi hijo me vea defender estos colores es indescriptible. Lo único que quiero es retirarme en el club logrando el ascenso. Otra no queda, hay que subir y dejar a Córdoba en la B”, cerró el Gitano.

Mustachi4e.jpg Familia unida. Los Mustachi siempre unidos y haciendo el aguante a los charrúas.

Se viene la 2ª semana de la pretemporada

Después de completar 6 días de trabajo a las órdenes del preparador físico Román Cardinaletti y un descanso, el plantel dirigido por José Vizcarra volverá hoy a los entrenamientos, a las 8 en el estadio Gabino Sosa. Previo a los trabajos, los jugadores disfrutarán de un desayuno a partir de las 7, como lo venían realizando en los días anteriores.

Con la confirmación del arranque del certamen para el 28 de enero, el cuerpo técnico tendrá una semana exigente en lo físico y se realizarán amistosos en los próximos días. El matador debutará ante San Martín de Burzaco, en barrio Tablada.

444444.jpg

La cuarta categoría tendrá 4 ascensos y comenzará el 28 de enero

Se viene el nuevo torneo de la Primera C, que dará comienzo dentro de 12 días y otorgará 4 ascensos a la Primera B de la temporada 2024. Así lo confirmó la mesa directiva de la 4ª categoría y salió por boletín de AFA. Para la temporada 2023, el campeonato cambiará de formato, se dejará de jugar la modalidad que se venía realizando en los últimos años, con torneo Apertura y Clausura.

En esta temporada los 19 clubes jugarán todos contra todos a dos ruedas y los tres primeros lograrán el ascenso directo a la tercera categoría.

También habrá un cuarto ascenso que saldrá del reducido que disputarán desde la cuarta colocación al décimo primero (4 al 11), el ganador obtendrá el cuarto ascenso a la B.

A su vez, en el proceso de reestructuración y con la eliminación de la Primera D, hay una gran posibilidad de sumar un quinto equipo para la B.

Con ese panorama, los charrúas con José Vizcarra al frente del equipo tendrán la gran chance de pelear sí o sí uno de los 4 cupos que otorga la división. “Es ahora o nunca. La oportunidad es única para saltar de categoría y por eso la comisión directiva encabezada por el doctor Carlos Lancellotti trabajó en todos los frentes para armar un plantel competitivo. Estamos muy ilusionados y soñamos con el ascenso”, tiró el directivo Miguel Angel Ramírez.