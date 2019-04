"No hablaré mientras tenga contrato"

"Hoy no me enfoco en la renovación". Así suelta, la declaración hecha ayer por el Gringo Heinze en conferencia de prensa como técnico de Vélez esperanza al mundo Newell's. "Mientras tenga contrato con Vélez no hablaré con otros clubes". Así de contundente, esta declaración vuelve a foja cero las chances que llegue como nuevo DT leproso. Completas, sus palabras en torno a su continuidad en el equipo de Liniers y su posible arribo al parque Independencia marca que se debe esperar para saber ciertamente su futuro, aunque en el fútbol siempre trasciende información y por eso los rojinegros pueden esperanzarse con la llegada del candidato uno para asumir como técnico.

Vélez quiere que siga. Le ofreció continuidad hasta "fin de 2020", cuando termina el mandato del presidente Sergio Rapisarda. Pero el DT sigue sin definir sus pasos. Y su ligazón con Newell's, el club en el que debutó, al que volvió, el que hoy lo quiere como DT, lo tienta mucho.