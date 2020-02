No está para ser un potentado

Ni Diego Cocca ahora debe marchar derechito al patíbulo ni la goleada sufrida contra Defensa y Justicia debe tomarse con despreocupación. Si algo quedó demostrado en Florencio Varela es que Central no tiene equipo para darse ciertos lujos. Mucho menos tiene margen para andar dispersándose, por lo menos ahora, con objetivos más superadores. Es cierto que clasificar a la Copa Libertadores 2021 es un bocadillo tentador, sobre todo porque con sólo participar el club recibiría 6 millones de dólares y prácticamente solucionaría los problemas económicos con los que debió lidiar en los últimos años. Pero la verdad es que colectivamente el equipo no está para dar ese salto. Sólo alguien al que le gusta que le mientan en la cara puede creerse que a Central le da el piné para ubicarse entre los cuatro mejores equipos de la Superliga. Todos los que tiene arriba, más allá de que cuando los enfrentó empató o les ganó, están armados para deslizarse por la regularidad y no para caer en barquinazos como fueron las goleadas 5-0 contra Independiente o el 3-0 que le propinó Defensa. Central, con Cocca a la vanguardia, debe volver a mirarse los bolsillos y darse cuenta de que lo suyo es gastar moneditas y no tentarse con la vida de un potentado, porque de pudiente no tiene nada.