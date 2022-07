No es más el DT: Atlético Mineiro echó al Turco Mohamed

Al mando del Mineiro, Antonio Mohamed sumó 45 partidos, con 27 victorias, 13 empates y 5 derrotas Al mando del Mineiro, Antonio Mohamed sumó 45 partidos, con 27 victorias, 13 empates y 5 derrotas

Tras el empate que Cuiabá, sufrido en tiempo de descuento, Mohamed se mostró abatido en la rueda de prensa y desaprobó la actuación de equipo, que venía de ser eliminado en la Copa de Brasil ante Flamengo.

Los dirigentes del Mineiro se reunieron esta mañana y decidieron ponerle final al ciclo del “Turco” y ya busca un recambio inmediato capaz de liderar al equipo en la lucha por el liderato del torneo (está tercero a cuatro puntos del puntero Palmeiras) y los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

En Mineiro juegan los argentinos Ignacio Fernandez (ex Gimnasia y River), Matías Zaracho (ex Racing) y anoche hizo su debut Cristian Pavón (ex Talleres y Boca).