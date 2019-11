Frank Kudelka habla muy poco con la prensa de sus futbolistas. No le agrada. Prefiere referirse a cuestiones colectivas y de funcionamiento. Ayer hizo un paréntesis a esa modalidad y manifestó que Alexis Rodríguez no se siente cómodo jugando por la derecha, aunque no lo descartó de titular. Fue la única “licencia” que se tomó. Después no quedó otra opción que leer entre líneas lo que dijo para aproximarse a una probable formación. De eso se desprende que nuevamente realizará al menos tres cambios. Para la fecha pasada fueron cuatro. Si se compara con el resto de la Superliga, la máxima cantidad de variantes que decidió de un partido a otro fue apenas una, sin contar en las que se vio obligado por lesión. Tamaña cantidad de retoques en los últimos encuentros ponen de manifiesto que Newell’s se desorientó y el entrenador busca cuáles son las individualidades que le permitan corregir lo que se hace mal.

De la goleada sufrida contra Gimnasia, Newell’s visitó a Talleres con cuatro modificaciones, en todas las líneas. Para mañana se presume que habrá variantes también en todos los sectores, aunque serían tres los jugadores a reemplazar. Angelo Gabrielli retornaría por Facundo Nadalín en la defensa. Aníbal Moreno también volvería, por Lucas Villarruel, en la mitad de cancha. En tanto, el sustituto del lesionado Cristian Insaurralde es el que arroja la mayor duda. La chance de Alexis decreció luego de lo dicho ayer por Kudelka. Rodrigo Salinas asoma como una opción para volver a la titularidad.

Si los tres futbolistas mencionados terminan jugando en el Coloso desde el comienzo, la lepra tendrá la misma alineación titular de la derrota con el lobo platense.

Newell’s fue inofensivo y vulnerable en Córdoba. Los mismos defectos, con algunas caras distintas, evidenció anteriormente frente a Gimnasia. Ya había dado una señal clara del declive de su juego en la igualdad sin goles con Banfield en el Coloso, si bien inmediatamente después goleó a Patronato (3-0) en Paraná, siendo sumamente efectivo aunque con poco juego.

La reaparición de Gabrielli mañana frente a Defensa no llamaría la atención. Si bien no tuvo regularidad el tiempo que fue titular, tampoco había decepcionado para imaginar que iba a dejar el equipo para que ingrese Nadalín. El uruguayo es una alternativa para el ataque. Se proyecta con decisión. Le falta mejor resolución y meter centros más precisos, como los que lanzó en las primeras fechas. La marca es otro aspecto mejorar. Si al marcador lo superan seguido por el lateral, Cristian Lema tiene que salir a cortar, algo que le cuesta, y la defensa se desestabiliza.

La falla reiterada de los zagueros en los dos últimos encuentros responde a varias cuestiones.

Aparte de los propios errores individuales de Lema y Gentiletti, Newell's se muestra endeble a partir de que es menos efectivo en la presión alta y los rivales tienen mayor tiempo la pelota. Encima Kudelka se complicó en la visita a Talleres, moviendo de su lugar a uno de los pocos de rendimiento parejo. Julián Fernández dejó el puesto de volante central, barriendo por delante de los marcadores centrales, para jugar de mediocampista interno. Todo eso para que Villarruel sea el cinco. La movida salió mal.

La salida de Aníbal Moreno por Villarruel además condicionó la generación. Si bien el juvenil no había sido una garantía de juego en los momentos que fue titular, siempre intenta, tiene actitud y es agresivo. Hoy es la opción que el DT pensaría ante la falta de fútbol y la necesidad de un mediocampista de tendencia ofensiva que acompañe a Formica, todavía falto de ritmo.

Donde existe mayor incertidumbre es en el sustituto de Insaurralde, que se desgarró el isquiotibial izquierdo en el último encuentro. Ante la falta de intensidad, Alexis Rodríguez es un futbolista con despliegue que puede darle al equipo eso que justamente le falta. Pero Kudelka le restó posibilidades, al menos al presagio de que aparecería desde el comienzo. "Alexis no se encuentra cómodo por derecha. Tenemos que evaluar eso. No quiere decir que no puede jugar", manifestó.

Si Alexis lo mira desde afuera, Salinas reaparecería en la consideración del entrenador. Perdió la titularidad en el anterior encuentro tras dos partidos. Fue aceptable su entrada en los últimos minutos del segundo tiempo en Córdoba.

En el caso de que Salinas juegue, será el nueve y Albertengo se moverá por derecha, donde funciona menos. Luis Leal es otra alternativa, aunque en esta Superliga viene corriendo de atrás.