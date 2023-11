Newell's ya juega a todo o nada contra Boca en la Bombonera

Una de las últimas complicaciones que afronta Newell’s en este cierre de la etapa clasificatoria es la baja de Sordo, que se agrega a la de Aguirre, ambos con desgarros,. y a la de Ignacio Schor, por un esguince. El DT se quedó con un solo extremo de los que, dentro de su consideración, puede ser titular, Panchito González. Hoy seguro seguirá entre los once. Pero no parece probable que repita lo de Guillermo Balzi sobre la banda izquierda, como lo hizo cuando ingresó ante Sarmiento. No le dio ningún resultado. Tampoco es seguro que vaya a mantener a Guillermo May de nueve. Quizás le devuelve el puesto a Jorge Recalde.