El podio de Newell's: Jherson Mosquera dominó la banda y anotó el gol en el 1 a 1 ante Defensa

El colombiano actuó de lateral-volante por derecha y tuvo un gran recorrido por el costado. Uno de los pocos que mostró que puede ser titular para el clásico

Los once futbolistas de Newell's que fueron titulares en la visita a Defensa y Justicia.

Jherson Mosquera reemplazó a Alejo Montero, preservado para el clásico como varios más del plantel de Newell's . El colombiano no desaprovechó la ocasión y sobresalió en la igualdad de la Lepra 1 a 1 con Defensa y Justicia en Florencio Varela. No solo jugó bien. Anotó un gol de cabeza.

Williams Barlasina 4,5: volvió a tener una chance luego de un comienzo de torneo muy agitado para él, envuelto en la tormentosa partida de Keylor Navas. No tuvo intervenciones importantes ni pudo transmitir seguridad desde atrás.

Jherson Mosquera 7: en línea de 3/5, actuó de lateral-volante por derecha. Trajinó su banda y fue protagonista principal en este gol histórico, el primero en en este estadio tan esquivo para la Lepra. Es uno de los pocos que mostró que puede ser alternativa de los titulares.

Fabián Noguera 4,5: se paró a la derecha de Salcedo. Es el único que fue titular en Salta, por Copa Argentina, y pudo repetir ese rol. Necesitaba sumar ritmo y minutos de juego. No mostró grandes progresos pero le sirve para seguir su puesta a punto.

Saúl Salcedo 4: estaba marginado, entrenando en contraturno en Bella Vista y buscando club. En una semana cambió totalmente su situación. Jugó libre atrás. No aprovechó esta oportunidad de reaparecer que le otorgó el Ogro, ya que no pudo ordenar y contagiar certezas en el fondo.

Luca Sosa 4,5: se ubicó tirado más a la izquierda en la zaga leprosa. No pudo mostrar que es una pieza de cambio de valía dentro del plantel rojinegro.

Alejo Tabares 3: muy flojo. Regresó a la titularidad y no pudo sacarle rédito a esta chance que surgió tras la decisión del DT de salir al ruedo en Varela con un equipo alternativo. No pudo recorrer su costado y sufrió muchísimo todo el pleito con las avanzadas de Hausch en su sector.

Gaspar Iñíguez 6: otro de los pocos guiños positivos en un cotejo de bajo vuelo. Debutó oficialmente en la primera rojinegra y estuvo a la altura. Exhibió que es una alternativa real en este momento del equipo y mostró mucha calidad en los envíos de las pelotas paradas. Si sigue ganando ritmo, está para más.

Martín Fernández 4,5: era una gran chance para el volante central uruguayo de mostrar por qué lo trajo Fabbiani y si está a nivel para poder irrumpir en el once titular principal. Pero no la aprovechó. Intentó colaborar con las tareas de contención pero le costó mucho al equipo recuperar, y esa es una de sus responsabilidades.

Valentino Acuña 4: uno de los pocos pibes surgidos de la cantera que pudo exhibirse en este choque. Cada vez que ingresa desde el banco, parece forjar apariciones interesantes pero no lo pudo reafirmar en Florencio Varela. Le llegó poco la pelota, lució perdido.

Juan Manuel García 5: a pesar de la molestia en el tobillo que sintió en los últimos entrenamientos de la semana, fue titular y capitán. Sigue siendo más esfuerzo y corazón que participación y eficacia en el ataque rojinegro. Ante el panorama de lesiones, está para dar una mano, con el máximo de los compromisos.

Franco Orozco 4: el delantero proveniente de Lanús jugó desde el inicio y pudo ganar terreno en el escalafón de consideraciones del DT leproso. Actuó por la izquierda, pero también estuvo lejos de todo.

Ingresaron:

David Sotelo 4,5: ingresó para equilibrar la zona media. Entró por Iñiguez y sería uno de los titulares en el clásico, ante el suspendido Regiardo.

Gioviani Chiaverano 4,5: entró por Orozco para tratar de darle más fuerza al ataque leproso. Cuando salió Juanchón, se ubicó como centrodelantero.

Jerónimo Gómez Mattar 5: ingresó por Juanchón, pero se metió para reforzar el medio. El pibe de 17 años llevó la cinta de capitán que hasta entonces tenía Juanchón García

Facundo Guch -: entró por Acuña, pero no pudo revitalizar la delantera rojinegra.

El DT Cristian Fabbiani 6.5: apostó por enfocar todo al clásico y salió airoso con esa determinación. Las chances que les dio a futbolistas que no son habituales no mostraron mucho para considerar que puedan ser alternativas reales en este plantel, pero esa es otra discusión. Le dio rodaje a la línea de 3/5 para un tramo del torneo que adquiere un carácter decisivo. Sus dirigidos lograron romper la racha negativa de la Lepra no conseguir anotar goles en Varela. Y encima se llevaron un punto por primera vez del estadio del Halcón.