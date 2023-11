Newell's perdió al final ante Boca, quedó afuera de todo y sin entrenador

Ya no tiene remedio. Newell’s se tumbó solo y ya no tiene ninguna posibilidad de entrar a los playoffs de la Copa de la Liga, ni de clasificar a la Copa Sudamericana. A la derrota ante Boca por 1 a 0 se le sumó la victoria dos horas más tarde de Belgrano sobre Unión para que no haya ya chances de nada. Y encima, en la conferencia de prensa posterior, Gabriel Heinze anunció su salida luego de la última fecha ante Defensa y Justicia. Completo. El conjunto rojinegro atentó contra sí mismo como en toda la Copa de la Liga, y hasta en esta actuación decorosa que tuvo en la Bombonera, malograda con un penal inocente cometido por Guillermo Balzi cuando el xeneize no tenía ni idea cómo darle una alegría a su público. Otra nueva caída, la tercera en los últimos cuatro partidos, demasiado para aspirar algo más que a un ciclo decepcionante que se encamina al final.