El momento tan esperado al fin llegó. Newell’s dejó atrás el estigma de no ganar de visitante, una herencia que en su mayor parte no es responsabilidad de este plantel. Diez meses después volvió a vencer afuera de su estadio por la Superliga, con el condimento que superó a Patronato, un rival directo en la lucha por salir de la zona más preocupante del promedio. El plus de la conquista de los tres puntos es que la lepra quedó a tres puntos de los líderes Boca y Argentinos, teniendo todavía el partido pendiente con Independiente en Avellaneda.

Muy lejos había quedado el triunfo contra San Martín de Tucumán en la Ciudadela. Desde diciembre de 2018 transcurrió hasta ayer para que la lepra se reencuentre con la victoria, sin tener en cuenta el triunfo ante Gimnasia por la Copa Superliga antes del receso de mitad de año.

La casualidad es que en ambas ocasiones fue con una tripleta. 3 a 0 al Ciruja. 3 a 1 Patronato. La diferencia radica en que aquel conjunto andaba a los tumbos. Y el actual llegaba con actuaciones convincentes y un nivel parejo. Esa realidad despertaba el optimismo de que ayer esa posible dejar atrás la racha negativa de visitante. Y Lo consiguió, aunque metiendo más que jugando como quiere Kudelka, y como le salió en varios pasajes del torneo.

Ayer fue un enfrentamiento de gran importancia, por la situación de ambos. Por eso sirve tanto. Newell’s no dejó pasar la ocasión de alejarse de un conjunto que se encuentra penando con el promedio. No sólo que lo superó. Lo dejó en la zona del descenso.

Newell’s tuvo muy poco fútbol. Posesión, sólo de a ratos. Precisión, muy poca. Creatividad, casi nada. Pero peleó en cada rincón, trató de conservar el orden y, en especial, fue por demás de efectivo. Las contadas ocasiones que se arrimó, pegó a fondo. Los goles aparecieron en los instantes que le resultaron menos favorables. Golpear cuando la mano no le era favorable fue su principal virtud.

El rival de ayer era el menos complicado de los que tuvo de visitante, aunque ningún resultado está garantizado de antemano. La mejor muestra es que Patronato no le dio respiro y el resultado fue incierto hasta los instantes finales. En parte porque el conjunto de Sciaqua no bajó los brazos, salvo en el último tramo. Y también debido a que Newell’s mostró una imagen menos lucida que en otras presentaciones. Incluso le costó jugar con la comodidad que le daba la mínima ventaja establecida en la primera etapa.

Desde la actitud, entrega y practicidad, Newell’s se fue con la cabeza en alto, tras un período extenso que no lo hacía en un estadio ajeno. La buena campaña de local necesita que se acompañe de una buena cosecha de puntos de visitante. Así es que la victoria en Paraná le permite seguir incrementando el promedio, para tratar de a poco de olvidar semejante preocupación.

Sin estridencias, Newell’s se aleja de las posiciones más comprometidas, con buenos resultados que lo llevan a ubicarse en las principales posiciones de la tabla general. Es mérito de la producción que tuvo hasta acá en el torneo. Todos tienen en claro cuál es la prioridad, aunque es inevitable mirar que el líder Boca se encuentra a tres unidades. Sin embargo, el foco no se desvía. Si eso lleva a tener otra clase de ambición, será bienvenida.