Newell's no aprovechó las ventajas y terminó empatando con Talleres

Cuando Tomás Pochettino convirtió el gol del empate para Talleres, no hubo sorpresa. Porque Newell’s lo ganaba en el resultado con esa tempranera definición de Maxi Rodríguez. Pero no desde el juego. Ni siquiera cuando Talleres se quedó con diez el equipo de Frank Kudelka supo prevalecer. Es más. Mostró aún mayores dificultades. Porque los del Cacique Medina multiplicaron esfuerzos y la diferencia de velocidad se hizo más notoria. Con un conjunto rojinegro que se mostró impotente e inconexo. Quedándose sólo con un empate que si bien no lo deja fuera de carrera, lo posterga bastante porque necesitaba una victoria para demostrar que estaba vivo en el grupo de la muerte.