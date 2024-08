Newell's: la reserva volvió a ganar con el arquero Josué Reinatti y Misael Jaime como figuras

La reserva de Newell's no ganaba los primeros cinco partidos del campeonato desde 2003 con Arsenio Ribeca como DT.

En el primer tiempo no hubo muchas situaciones y se fueron 0 a 0 al descanso. Misael Jaime le entró mordido a un centro de Matías Palacios y no pudo quebrantar el marcador en blanco, mientras que Josué Reinatti tuvo que esforzarse en dos oportunidades para mantener su valla invicta. El arquero fue uno de los puntos más altos del equipo de Ricardo Lunari y siempre se lo notó muy seguro.

En la segunda mitad los rojinegros pudieron abrir el partido. El primer grito fue a los 57’ a través de Agustín Juárez quien culminó una gran jugada de Ezequiel Moya por izquierda. El autor del primer tanto leproso dijo: “Busqué el gol. No se me pudo dar con Godoy Cruz pero pudimos sacar adelante este partido que costó, porque ellos juegan bien. Me dicen el loco porque soy medio arrebatado”.