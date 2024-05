Newell's irá al Fortín recuperando soldados y ajustando piezas

Este martes frente a Vélez, en Liniers, regresarían Banega y el Colo Ramírez en la alineación titular, y Jacob aparecería si no llega Glavinovich

En ese marco de búsquedas y materias pendientes, sin no surgen otros inconvenientes, el técnico Mauricio Larriera podría contar en la visita de este martes a Vélez, por la segunda fecha de la Liga, con los regresos a la titularidad de Ever Banega y de Juan Ignacio Ramírez y, si no se recupera del golpe recibido, también tendría que disimular la baja de Ian Glavinovich. Todo indica que en la zaga aparecería como reemplazante el pibe Tomás Jacob.