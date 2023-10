Newell's: a Heinze le falta un respaldo crucial, el resultado

Newell’s no viene bien. No es ninguna novedad. Pero la única forma que tiene de reivindicarse es seguir luchando, no rendirse, reafirmar sus convicciones, potenciar su ideas y por sobre todas las cosas abrazarse a una victoria que hace cinco cotejos que no consigue (dos empates y tres derrotas al hilo). Si bien en todo el 2023 el rojinegro nunca fue un equipo regular y arrollador, la realidad es que en este segundo semestre con el paso de las fechas de la Copa de la Liga, la lepra se fue esmerilando, perdió consistencia individual y colectiva, entró en zona de dudas y el golpe del clásico lo mandó a la lona anímica. Por ello en la visita a San Lorenzo está obligado, tal vez como nunca antes en el ciclo Heinze, a dar una prueba de vitalidad. Y debe hacerlo sustentado en una reacción futbolística para poder volver a pronunciar una palabra que se le olvidó: triunfo.