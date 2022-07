Newell's fue garra y carácter para obtener un punto que suma

Newell’s sigue de pie. Pasó Racing y su fútbol ambicioso y no fue superado. Con esfuerzo y entrega, la lepra conservó el invicto y se sostuvo en la punta. En la previa del clásico, el punto es positivo por donde se lo mire. Es cierto que durante varios lapsos del partido no agarró la pelota y que de a ratos le costó una enormidad atacar. Pero nunca fue vulnerado y, pese a la falta de fútbol, que es algo que tendrá que resolver, sigue demostrando que no es menos que nadie. Y con un plantel al que no le sobra nada. Es meritorio.