Newell's empató como visitante 1 a 1 ante Defensa y Justicia en la antesala del clásico

Policiales
Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos
Información General
"Un día volví a caminar": la felicidad de María Julia Oliván a dos meses de su accidente
Ovación
La peor cancha para Newell's es la de Defensa y Justicia: las razones de un escenario maldito
La Ciudad
Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario
La Ciudad
No docentes de la UNR: "El aumento del gobierno nacional es paupérrimo"
La Ciudad
Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos
politica
Elecciones 2025: Milei debe cubrir dos bajas sensibles en su gabinete
La Ciudad
Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias
La Ciudad
Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario
La Ciudad
Semana del Clima: "Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes"
La Ciudad
Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela
La Región
Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería
Política
Milei defendió la nueva película de Francella porque "deja en evidencia la agenda hipócrita de los progres"
La Ciudad
Alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías
Política
YPF venderá en las estaciones los mamelucos que popularizó Milei
Politica
El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa
Política
Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro
Policiales
Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro
Policiales
Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene
La Ciudad
Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron