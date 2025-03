Newell's: el Ogro Fabbiani volvió al Coloso y tiene el crédito del hincha, aunque no ganó

La última clara de Newell’s. Centro pasado de Maroni, Cocoliso González la bajó al medio y Herrera no llegó a conectar, quedándosela el arquero pirata Espínola. Los leprosos llegaron más en el complemento.

Newell's no conformó. Tampoco provocó el disgusto con el que se fue el hincha en tantas ocasiones anteriores del Coloso. Estaba la esperanza de observar algo distinto, ahora de la mano del Ogro Fabbiani. Se trataba de la primera presentación del entrenador en el banco rojinegro y frente a su público, con el antecedente reciente del triunfo sobre Atlético Tucumán. Su figura ya de por sí despertaba algo de optimismo, después de tantas amarguras, la última en el Parque, nada menos que el clásico. Pero el equipo dio pocas señales positivas y entonces hubo que aceptar la igualdad sin goles ante Belgrano, la primera del torneo, por otra parte.

Algunos aplausos. Otros que no se manifestaron. Ninguna reprobación ni queja estruendosa. Así se despidió al equipo. Y a Fabbiani. Que tiene evidentemente el crédito abierto. Con el que existe una tolerancia. No es poca cosa teniendo en cuenta de dónde llegaba la Lepra, acumulando derrotas sin parar, esas que se frenaron la fecha anterior, en el segundo partido del Ogro al frente del conjunto rojinegro. Todos saben, igual, que los resultados tienen que aparecer, porque es imprescindible salir de la parte baja de la tabla anual, para que no haya que preocuparse.