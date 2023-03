El Chino Aquino todavía sigue dolido por su salida de las inferiores de Newell's sin que le expliquen los motivos

Estoy laburando de remisero. Espero que salga algo en fútbol. Pero es complicado porque está todo cerrado. Encima, cuando en Newell’s me dijeron que no me iban a tener en cuenta, me avisaron en enero.

Me llamó Hernán Llano, que es el nuevo coordinador, y me dijo que no estaba en los planes del club, y que no era una decisión de él sino de los directivos. Me sorprendió. Lo llamé a Astore (presidente) y no me contestó. Asturzzi (vice 2º) me dijo que me llamaba y no lo hizo nunca más. Todo muy raro.

¿Nunca te dieron una explicación?

Jamás. Coria quedó en el club, Fagiani también. El único que se fue de los que bajaron de primera (del interinato tras la renuncia de Javier Sanguinetti) fui yo. Por eso me llamó mucho la atención.

También se fue Adrián Taffarel que estaba en reserva y antes dirigió la primera como interino.

Sí, pero a Taffa por lo menos le avisaron en noviembre. Terminó el torneo de reserva y le dijeron que no iba a seguir porque ya había arreglado Heinze quien traía a su gente. Por lo menos le dieron un motivo y tuvo tiempo de buscar laburo. A mí me avisaron el 10 de enero.

Teniendo tantos años en el fútbol, ¿son comunes situaciones así?

En todos lados cuando cambia la comisión directiva o la coordinación obviamente que hay modificaciones. El tema son los resultados, porque puedo hacer cambios, pongo a mis amigos que no saben nada de nada y ahí estás complicado. Hoy todos se manejan por amiguismo. El círculo del fútbol está muy cerrado. O hay compromisos. Pasa en todos lados, no solo acá en Newell’s. Sé que es así, pero me dolió la forma. Después, me hubiesen dicho, “Chino, no nos gusta tu cara y te tenés que ir”. Listo. No hay problema.

¿Quién fue el que te trajo a las inferiores de Newell’s?

Estuve trabajando con Juan Cruz Anselmi en Independiente cuando Jorge Griffa estaba allá. Ellos siguieron trabajando en Newell’s, con Enrique Borrelli, y me dijeron de venir. Pero no podía en ese momento. Y al año siguiente me llamaron y me vine. Después, con la llegada de esta comisión, lo echaron a Borrelli y a Anselmi. Y después a Tognarelli, y se quedó Llano en su lugar.

Con la salida de Tognarelli nadie salió a decir que fue despedido (el mismo excoordinador le dijo a Ovación que no lo echaron y que se alejaba por un motivo personal).

No sé si le dijeron que estaba despedido y que se tenía que ir. Pero haciéndole cosas por atrás o poniéndole supervisores, Gustavo seguro pensó “para que le voy a sacar plata al club si no hago nada”. Gustavo tuvo altura y entonces tomó esa decisión de irse.

¿Duele más un trato así cuando pasa en un club del que sos hincha?

Sí, totalmente. Te duele por la forma, que no te den una explicación en el club donde naciste. Crecí en el club, hice inferiores y debuté en primera. Después entró plata al club por mi venta. Ahora laburaba y el sueldo no era holgado, pero estaba feliz.

¿Qué gratificaciones te llevaste?

Hice amigos, aprendí mucho, porque trabajamos muy bien con Enrique Borrelli. También con Tognarelli. Hicimos debutar pibes en primera división y eso nos enorgullece. Después de tenerlos tanto tiempo abajo y verlos debutar en primera, como el caso de (Tomás) Jacob, (Marcelo) Esponda, (Román) Bravo, es la satisfacción más grande. El sueño cumplido de haber dirigido en la primera. Tengo muchísimos hermosos recuerdos. Uno puede estar enojado con los nombres, pero no con la gente. La gente es única porque todos somos hinchas de Newell’s.

¿Hay juveniles que dirigiste y que debutaron en primera en los que tenés mayores expectativas?

Jacob tiene muchísimas posibilidades. Va a ser un lateral importante, o volante, stopper, líbero. Es un chico que puede jugar en distintas posiciones. Lo conozco de las inferiores y las hizo a la perfección. Es muy capaz. Después, el arquero Barlasina es, para mí gusto, uno de los mejores. Está Balzi, que todavía no alcanzó a explotar. No se adaptó mucho todavía. Hay jugadores y nombres.