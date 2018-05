Newell's se sostiene en los futbolistas experimentados. Omar De Felippe idea un equipo alrededor de ellos. Por trayectoria, los referentes en quienes confía son Hernán Bernardello, Bruno Bianchi, Fabricio Fontanini, Víctor Figueroa y Luis Leal. Son ellos los responsables de darles respaldo a los jóvenes que buscan asentarse en la primera rojinegra. El entrenador intenta el despegue con los juveniles y la respuesta que dieron en la victoria frente a Defensa y Justicia es un paso adelante. La mayoría fue eficiente y contribuyó para la conquista de los tres puntos. El mensaje de jugar con actitud, agresividad y atención fue asimilado y puesto en práctica. Es un señal de que otro Newell's es posible, aunque apenas falte una fecha para la culminación de la Superliga y en el medio aparezca la revancha ante Paranaense por la primera ronda de la Copa Sudamericana. Sirve pensando en el futuro, en la próxima temporada.

De Felippe se encontró con un plantel plagado de pibes de las inferiores, algunos con escasos minutos en primera. El trabajo lo focalizó al principio en cuestiones futbolísticas, casi sin modificar los titulares ni el esquema 4-2-3-1 que implementaba su antecesor Juan Manuel Llop. Mantener el orden cuando se pierde la pelota y desplegar un fútbol vertical es su prédica.

La idea de juego fue apareciendo por intervalos desde el primer partido de De Felippe, en la victoria sobre San Martín de San Juan (2-0) en el Coloso. Las circunstancias, como las bajas por lesión, lo llevaron a introducir a otros juveniles, aparte de Joaquín Torres, Braian Rivero y Héctor Fértoli, quienes ya estaban en el equipo.

Joaquín Varela, Denis Rodríguez y Stéfano Callegari, esté último con una breve incursión, fueron los primeros que tuvieron su chance. Después aparecieron Alexis Rodríguez, Enzo Cabrera, Leonel Ferroni, Jerónimo Cacciabue, Facundo Nadalín, Milton Treppo y el único no surgido del club, Daniel Opazo, quien fue la primera opción para cuando Leal quedó afuera por lesión.

Con el transcurso del torneo, De Felippe fue modificando la formación y les brindó confianza a los menos experimentados. Ante las bajas actuaciones de Fernando Evangelista, le dio el puesto de lateral izquierdo a Ferroni. El defensor reemplazó al jugador que le habían traído a comienzos de año porque no había certeza sobre lo que era capaz de rendir.

Además ubicó a Alexis Rodríguez entre los titulares en tres de los últimos cuatro partidos. En dos de esos encuentros, uno de ellos el del sábado, implementó el sistema táctico que estaba ensayando durante los entrenamientos y que tardó un poco en poner en práctica, hasta que estuviese bien aprendido y se diera la ocasión propicia para desarrollarlo.

Cambió el esquema del único punta, el portugués Leal, para ubicarle cerca a Alexis Rodríguez, autor del tanto en la victoria ante el Halcón de Varela. Así fue que varió el 4-2-3-1 por el 4-4-2.

La participación de los jóvenes en el ciclo de De Felippe fue dispar y con altibajos, en un mismo partido o entre uno y otro. Cacciabue es un caso. Tuvo un debut auspicioso ante Talleres (2-1), con el gol de la victoria incluido. Pero después decayó en los siguientes, algo lógico para quien recién comienza a jugar. Es un mediocampista interno que el entrenador considera y valora por su rigor táctico.

El último juvenil al que recurrió el entrenador es el lateral derecho Nadalín. Lo puso ante Defensa por la baja de San Román a causa de una fatiga muscular. La férrea marca de Nadalín fue auspiciosa, no sólo por lo que puede dar sino porque San Román anda en un nivel discreto. Aparte su contrato se vence en junio, es dudosa su continuidad y el juvenil dio la primera señal de que es capaz de ganarse el lugar.

Alexis Rodríguez, Nadalín, Ferroni, Rivero y el ingresado Torres estuvieron a la altura del compromiso del sábado. Entendieron y supieron qué hacer para contrarrestar a un equipo como el de Juan Pablo Vojvoda, que venía de cuatro triunfos seguidos: Boca, Racing, Independiente y Central.

Es lo que De Felippe espera de ellos, y de los demás nombrados para el momento que se los requiera. Para un club cuya capacidad para realizar incorporaciones para la próxima Superliga es reducida, qué mejor que los jóvenes reafirmen que son una opción.

Nadalin. Firme en la marca en su 2º partido

La fatiga muscular en el isquiotibial que sufrió José San Román le dio la posibilidad a Facundo Nadalín de volver a jugar en la primera. Nunca había sido utilizado por De Felippe. El lateral derecho cumplió con la primera misión, marcar a Horacio Tijanovich. Con entrega, no fue vulnerado por el costado y estuvo entre los que aprobó.

De Felippe mantuvo siempre a San Román en el torneo pese a que sus actuaciones fueron opacas y varias veces no dio seguridad sobre la raya. La experiencia del futbolista es un aspecto que quizás el entrenador consideró oportuna para el equipo. La dolencia lo dejó afuera.

Así fue que Nadalín tuvo su segundo partido, desde que debutó ante Racing (2-2) en el Coloso en diciembre pasado, con Llop de entrenador.

El defensor, de 20 años, fue aguerrido y no dejó que lo pasen. En determinados momentos se animó a trepar con decisión. Le faltó terminar mejor esas jugadas, con centros que no tuvieron buen destino.

Lo primordial fue que Newell's no tuvo demasiados problemas por el costado. Por obra de Nadalín.

Alexis Rodríguez. Preciso para su primer festejo

Por el gol, Alexis Rodríguez quedó en un sitio de privilegio entre los mejores de la Lepra ante Defensa y Justicia. Fue el primer tanto del hermano de Denis y primo de Maxi en la máxima categoría. Con menos de una decena de partidos, el delantero empieza a tener regularidad en el equipo de De Felippe. Y el enfrentamiento en el Coloso fue hasta acá su punto más alto.Alexis jugó tres de los últimos cuatro partidos de titular. Faltó ante Independiente. El atacante no se sintió cómodo siendo único punta, contra Boca. En el último encuentro, y el día de la victoria ante Talleres (2-1), anduvo mejor teniendo de ladero a Leal.Alexis tiene la predisposición de ir a buscarlas todas y presionar la salida del rival. Ante Defensa y Justicia se sacó con un enganche hacia el medio a su marcador y remató preciso al primer palo para abrir el resultado.Para que el portugués cuente con otra compañía más cerca, De Felippe pensó en Alexis. Y el gol que no pudo hacer el máximo artillero leproso en la Superliga lo hizo el primo de la Fiera.Ferroni. Atento y sólido, frenó a RiusNewell's mejoró con Leonel Ferroni sobre el lateral izquierdo. Dio mayor seguridad que las veces que había sido titular Fernando Evangelista. El sábado se enfrentó con un jugador de riesgo y cuidado, como Ciro Rius. Le ganó el duelo personal y Defensa y Justicia debió resignarse a no poder llegar por ese sector.Rius es un delantero movedizo y encarador. Ferroni se mantuvo concentrado y no dejó que hiciera su juego. Es lo que quiere De Felippe, que ninguno de los defensores se desoriente.La principal preocupación del futbolista rojinegro fue la tarea defensiva. Había que evitar que Defensa preocupe con Rius u otro volante que se mueva por ese lateral. Ferroni estuvo a la altura de tal exigenciaEn menor medida que Nadalín, intentó subir por el lateral. Con Newell's progresando, se ubicó unos metros más allá de la línea media para abrir el juego. No mucho más que eso hizo en ofensiva.El marcador, de 22 años, cumplió con lo que se esperaba, que no haya ninguna fisura por la banda, con predisposición y esfuerzo.Rivero. Estuvo aplicado y más metidoBraian Rivero fue al banco de suplentes en los tres encuentros anteriores al enfrentamiento contra Defensa. Estaba en declive. La irrupción de Jerónimo Cacciabue, con mejor disposición táctica según la apreciación de De Felippe, le restó posibilidades. Su reemplazante no se asentó y entonces Rivero volvió a la titularidad el sábado. Más combativo en la mitad de cancha que en otras ocasiones, entorpeció los intentos de Defensa. Con la pelota, recién pesó un poco más en el segundo tiempo.La cobertura de espacios es una tarea esencial de todo volante central y Rivero no estaba respondiendo. Tampoco en el pase de salida, conectando la defensa y el medio. En su reaparición en la formación principal, quitó seguido en el medio y de a ratos se ofreció como alternativa de pase.Su precisión en la pegada quedó en evidencia en una habilitación desde 40 metros por sobre Lisandro Martínez para Luis Leal, que frente al arquero la tiró por arriba.El rendimiento de Rivero fue parejo. Lo necesitaba él y también Newell's.Torres. Ingresó, encaró y fue incisivoA Joaquín Torres le tocó en esta ocasión sentarse en el banco. Los altibajos le restaron la chance de jugar de entrada. De Felippe lo guardó para que ingrese en un momento que le resultó propicio. Con la ventaja en el marcador, Newell's tenía espacios en campo rival y el neuquino encaró y fue peligroso sobre la izquierda.Torres entró por Fértoli, que no anduvo bien, y generó algunas ocasiones que no terminaron en gol por poco. Con la pelota en los pies, enfiló hacia adelante y en base a gambeta y velocidad dejó parado a su ocasional marcador.La más clara fue una que inició pocos metros más allá de la mitad de cancha, llegó a la altura del área y sacó un centro que Cacciabue metió al medio y Barboza trabó justo cuando Leal la empujaba al fondo.En otra, el futbolista de 21 años se fue por la derecha y cuando se encontraba a punto de meter el centro, Molina lo alcanzó a cerrar.Con las corridas de Torres, Newell's causó zozobra a la última línea del Halcón. El neuquino entró y revitalizó el ataque leproso.