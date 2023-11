Newell's: borrón y cuenta nueva con DT y mánager renovados

Newell’s vive tiempos de recambio y renovación en todo sentido. Pero la intención es ir dando los pasos de a uno a la vez. Primero, que se consuma la despedida del Gringo Heinze como DT el próximo lunes ante Defensa y Justicia en el Coloso, por la última fecha de la temporada 2023. Y recién después dar a conocer tanto a su sucesor como al nuevo gerente deportivo. Esto no quiere decir que no haya gestiones en marcha y contactos avanzados en algunos aspectos, pero los flamantes apellidos para ocupar esos cargos trascendentes serán oficializados seguramente la semana que viene, aunque en el fútbol en ocasiones dos más dos no es cuatro.