Musto, doping y dudas

Otra vez el fantasma del doping sacude el mundo de Central. Aunque esta vez no es por un jugador del actual plantel, como ocurrió en su momento con el caso del Chelito Delgado y un episodio nunca aclarado con Javier Pinola. Esta vez lo que salpica al club de Arroyito es la situación de Damián Musto, quien habría dado positivo en un control antidoping cuando vestía la camiseta canalla. Justamente el último día de 2017 se vio sacudido por la fuerte versión que el pase de Musto a River se había caído porque al volante le habrían encontraron en la orina restos de hidroclorotiazida, una sustancia prohibida dentro del listado que permite la Organización Nacional Antidopaje (Onad). Fue durante un control que le realizaron tras jugar el partido que Central empató 3 a 3 contra Talleres, por la 29ª de la Superliga.

Efectivamente Musto concurrió al control antidoping luego de aquel encuentro jugado el 20 de junio pasado, el último que disputó en Central antes de ser transferido a Xolos de Tijuana de México. Lo hizo junto a Mauricio Caranta, ex compañero suyo en Central y en ese momento arquero suplente del conjunto cordobés. Pero, según recuerda el propio jugador, no ingirió ningún medicamento no permitido ni en la previa ni durante el encuentro citado. El médico de Central Marcos Diez tampoco notificó a la AFA sobre si el futbolista había tomado alguna medicación en esa semana. El propio Diez ayer le explicó a Ovación: "De parte del cuerpo médico de Central no le dimos nada. Damián no presentó ningún dolor en esa semana previa al partido y tampoco nos pidió que le diéramos un medicamento por algo. Si Musto hubiera dado positivo los resultados se hubieran sabido en un mes o a lo sumo en dos meses y no después de casi siete. A Central tampoco nunca lo notificaron de ningún caso de doping tras ese partido ante Talleres", relató Diez.

Es verdad lo que dice Marcos Diez sobre que ni Central ni Musto fueron notificados oportunamente sobre que habría dado positivo el volante. Según lo que trascendió entre el domingo y ayer, la AFA recién habría sido informada de esto el viernes 29 de diciembre. Por eso se armó flor de revuelo para fin de año, hasta el punto que River ya desistió de poner los casi 4 millones de dólares para quedarse con el jugador oriundo de Casilda. Si bien ni la AFA ni la Superliga se hicieron eco oficialmente de la versión del doping, lo concreto es que River ya se echó atrás con las tratativas por si suspenden al jugador, obvio si se confirma que tomó una sustancia prohibida.

A todo esto, Musto también está sorprendido y visiblemente angustiado con la situación que le toca vivir. Incluso mantuvo contacto con el médico Marcos Diez y ambos coincidieron en que "todo lo que está ocurriendo es una situación muy extraña".

Por Pratto "no hubo nada"

Gustavo Goñi, representante de Lucas Pratto, dijo que nunca se comunicaron con él y aseguró que San Pablo no lo quiere vender. "Es más la expectativa que hay en los hinchas que lo que ocurre en realidad", agregó, y reconoció que América de México también lo tiene en carpeta, de hecho ya hizo un sondeo. En otro orden, el plantel de River, por ahora sin refuerzos, volverá a entrenarse mañana en Ezeiza y dos días después partirá hacia la pretemporada, que se extenderá del 5 al 17 de enero en Miami.