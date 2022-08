Misión casi imposible: un joven se convirtió en el primero en llenar el álbum del Mundial

Aunque resulte extraño, el muchacho lo completó de inicio a fin y, encima, con muchas figuritas repetidas. En las imágenes que compartió fue pasando página por página mostrando que cada selección tenía a todos los jugadores, algo que no siempre se logra por más inversión que se haga.

Encima, en cada álbum que se lanza siempre están las "difíciles", pero Fran consiguió todas. Los escudos cromados, las selecciones históricas. Todo.

Una de las grandes preguntas es cuánto gastó, dónde las consiguió y en qué momento adquirió tantos paquetes, algo que solo él sabe. Aunque está claro que la inversión que hizo fue más que importante y como mínimo de cinco cifras (más de 16 mil pesos).

Dipietro contó que la figurita con la que llenó el álbum fue la denominada "Ghana 2″, que corresponde al arquero del seleccionado africano. “Messi llegó rápido y lo tomamos como una señal divina. Nos llegó en el sobre número tres y fue un impuso para llenarlo”, relató emocionado en una entrevista en El Trece.

El joven coleccionista contó su secreto para llegar tan rápido al objetivo: un “Tinder de figuritas”, según sus propias palabras, que él mismo creó.

“Yo curso en la Uade y me armé Instagram para armar un «Tinder de figuritas»: la gente (de la facultad) me mandaba lo que tenía, yo agarraba las que necesitaba yo y las que no me servían las subía a la página. Fue como un beneficio para todos”, explicó Di Pietro, quien recibió unos 120 paquetes por el Día de la Niñez para compartir con su hermano Nicolás.

Lo cierto es que este argentino hizo historia, al menos hasta el momento en que aparezca otro que también lo haya completado en menos días.